Россия перебросила в Беларусь 8 истребителей и 4 грузовых борта, вероятно, с боеприпасами
Источник:"Белорусский Гаюн"
Россия продолжает перебрасывать военную технику в Беларусь на так называемые "учения". В воскресенье, 15 января, на военный аэродром в Барановичах из России прилетели не менее 8 истребителей.
По информации "Белорусский Гаюн", Россия в промежутке между 15:50 и 16:20 перебросила в Беларусь 4 самолета Су-34 и столько же истребителей Су-30.
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Два истребителя прилетели из Курска
Достоверно известно, что два Су-30СМ направлялись из Курска. Примечательно, что до прилета нынешних истребителей в Барановичах и так дислоцировались два Су-34 ВКС РФ.
Кроме того, известно, что в Барановичи 15 января прилетели и 4 военно-транспортных самолета. Три Ан-12 и один Ан-26.
Три военно-транспортных самолета следовали из России, а один Ан-12 с 11 января находился в Мачулищах и перелетел в Барановичи, откуда улетел в 14:05.
По данным наблюдателей, минимум часть бортов что-то привезли – по всей вероятности, что боеприпасы для истребителей.
Для чего Россия перебрасывает самолеты
- Вероятнее всего, самолеты прибыли для участия в совместных летно-тактических учениях России и Белоруссии, анонсированных еще 5 января. Ожидается, что эти учения будут проходить с 16 января по 1 февраля.
- 8 января в Беларусь уже прибыло 12 вертолетов ВКС РФ. Еще тогда сообщалось, что российская авиация на будущих учениях будет дислоцироваться на аэродромах в Мачулищах и Барановичах.
- Вероятно, во время учений будут проходить пуски ракет, поэтому в Украине ожидается большое количество воздушных тревог в этот период.
- Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Павел Муравейко заявил, что учения носит исключительно оборонительный характер. Муравейко рассказал, что у каждого государства есть армия и оно должно готовиться.
- Представитель по иностранным делам "Объединенного переходного кабинета" Беларуси Валерий Ковалевский считает, что учения на самом деле имеет целью еще больше надавить на Украину, ВСУ, руководство страны и продемонстрировать, что угроза нового вторжения оккупационных войск с Севера усиливается.