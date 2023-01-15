Россия перебросила в Беларусь 8 истребителей и 4 грузовых борта, вероятно, с боеприпасами

Россия продолжает перебрасывать военную технику в Беларусь на так называемые "учения". В воскресенье, 15 января, на военный аэродром в Барановичах из России прилетели не менее 8 истребителей.

По информации "Белорусский Гаюн", Россия в промежутке между 15:50 и 16:20 перебросила в Беларусь 4 самолета Су-34 и столько же истребителей Су-30.

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Два истребителя прилетели из Курска

Достоверно известно, что два Су-30СМ направлялись из Курска. Примечательно, что до прилета нынешних истребителей в Барановичах и так дислоцировались два Су-34 ВКС РФ.

Кроме того, известно, что в Барановичи 15 января прилетели и 4 военно-транспортных самолета. Три Ан-12 и один Ан-26.

Три военно-транспортных самолета следовали из России, а один Ан-12 с 11 января находился в Мачулищах и перелетел в Барановичи, откуда улетел в 14:05.

По данным наблюдателей, минимум часть бортов что-то привезли – по всей вероятности, что боеприпасы для истребителей.

Для чего Россия перебрасывает самолеты