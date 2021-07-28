Беларусь продлила запрет на въезд украинцам: кто сможет пересечь границу

28 июля 2021 , 22:40
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Источник:

Государственная пограничная служба

Беларусь продлила ограничения на въезд украинцев на территорию страны. Правда ограничения распространяют не на всех граждан.

Однако въезд разрешен определенным группам людей. Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.

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Беларусь продлила ограничения для въезда украинцев

По официальному сообщению, которое поступило от посольства Украины в Беларуси, остается в силе решение о временной приостановке пересечения госграницы на въезд в страну,
– говорится в сообщении.

Однако ограничения не распространяются на:

  • иностранцев, следующих по дипломатическим и служебным паспортам, по пропуску (проездным документам) ООН или проездным документам ЕС. Также – на членов их семей, которые едут с ними;
  • членов экипажей воздушных судов, судов внутреннего водного транспорта, поездных бригад, локомотивных бригад, проводников грузовых вагонов международного железнодорожного сообщения;
  • иностранцев, которые являются близкими родственниками, супругами, которые имеют разрешение на постоянное или временное проживание на территории Беларуси, или граждан Беларуси;
  • иностранцев, которые прибывают в Беларусь для получения образования (при предоставлении ими документов или копий документов учреждения образования Беларуси, которые подтверждают цель поездки);
  • лиц, которые направляются для проведения вакцинации от инфекции COVID-19.

Что этому предшествовало

  • В начале июля самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страна закрывает границу с Украиной.
  • Впоследствии в белорусском МИД прокомментировали заявление Лукашенко о закрытии границы с Украиной. Для бизнеса, туризма и перемещения обычных граждан препятствий нет.
  • Украинские пограничники заявили, что никаких признаков перекрытия границы с Беларусью нет.
Автор: Діана Квасневська