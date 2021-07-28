Беларусь продлила запрет на въезд украинцам: кто сможет пересечь границу
28 июля 2021 , 22:40Читати новину українською
Источник:Государственная пограничная служба
Беларусь продлила ограничения на въезд украинцев на территорию страны. Правда ограничения распространяют не на всех граждан.
Однако въезд разрешен определенным группам людей. Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.
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Беларусь продлила ограничения для въезда украинцев
По официальному сообщению, которое поступило от посольства Украины в Беларуси, остается в силе решение о временной приостановке пересечения госграницы на въезд в страну,
– говорится в сообщении.
Однако ограничения не распространяются на:
- иностранцев, следующих по дипломатическим и служебным паспортам, по пропуску (проездным документам) ООН или проездным документам ЕС. Также – на членов их семей, которые едут с ними;
- членов экипажей воздушных судов, судов внутреннего водного транспорта, поездных бригад, локомотивных бригад, проводников грузовых вагонов международного железнодорожного сообщения;
- иностранцев, которые являются близкими родственниками, супругами, которые имеют разрешение на постоянное или временное проживание на территории Беларуси, или граждан Беларуси;
- иностранцев, которые прибывают в Беларусь для получения образования (при предоставлении ими документов или копий документов учреждения образования Беларуси, которые подтверждают цель поездки);
- лиц, которые направляются для проведения вакцинации от инфекции COVID-19.
Что этому предшествовало
- В начале июля самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страна закрывает границу с Украиной.
- Впоследствии в белорусском МИД прокомментировали заявление Лукашенко о закрытии границы с Украиной. Для бизнеса, туризма и перемещения обычных граждан препятствий нет.
- Украинские пограничники заявили, что никаких признаков перекрытия границы с Беларусью нет.