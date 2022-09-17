Беларусь еще раз продолжила "военные учения": они продолжаются уже 21 неделю

Беларусь снова продолжила военные учения – теперь до 24 сентября. Общее количество продолжений составило 21 неделю.

Лукашенко продолжает муштровать своих солдат

О том, что учения на территории беларуси будут продолжаться не менее до середины сентября, свидетельствует график на белорусских полигонах.

Внимание россия еще 25 лет будет размещать свои военные объекты в Беларуси – срок соглашения продлили

По данным мониторинговой группы, продолжение учений выглядит следующим образом:

227 общевойсковой полигон "Борисовский" (Борисовский район) – до 24 сентября;

полигон "Гожский" 6 ОМБР (Гродненский район) – до 23 сентября;

полигон "Брестский" 38 ОДШБР (Брестский район) – до 24 сентября;

полигон "Осиповичский" 51 АБР (Осиповичский район) – до 23 сентября;

212-й авиационный полигон "Ниман" (Новогрудский район) – до 23 сентября;

230 общевойсковой полигон "Обуз-Лесновский" (Барановичский район) – до 23 сентября;

174 учебный полигон ВВС и войск ПВО "Доманово" (Ивацевичский район) – до 23 сентября;

полигон "Лепельский" 19 ОМБР (Лепельский район) – до 24 сентября.

Говорят, "до сих пор не подготовлены"

В сообщении также отмечают, что несмотря на то, что белорусская армия стала более подготовлена ​​для оборонных операций, она все еще не подготовлена ​​к масштабному наступлению из-за отсутствия реального боевого опыта.

К слову, 8 сентября на границе Украины и Беларуси начались тактико-специальные учения "Северный ураган - 2022". В них приняли участие бойцы Нацгвардии, Госпогранслужбы, Нацполиции и ТРО – достойный ответ лукашенко.

Ведь, перед этим в белорусе стартовали учения, направленные на "отработку боевых действий по освобождению территории, временно захваченной противником".

Больше об этом – Белоруссия и Россия проведут новые "учения": смотреть видео