Должны были закончиться 1 июля: Беларусь продолжила свои военные учения

1 июля 2022 , 16:18
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Источник:

Белорусский Гаюн

Вооруженные силы Беларуси будут вести военные учения минимум до 9 июля. Об этом свидетельствует информация на полигонах.

Об этом сообщили в мониторинговой группе "Белорусский Гаюн", которая следит за передвижением российских и белорусских военных по территории Беларуси.

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На полигонах разместили новый график учений – до 9 июля. Также предусмотрели выходные – 3 или 2 июля.

График работы полигонов Беларуси будет выглядеть так:

  • Борисовский (227-й) до 9 июля;
  • Стрельбище №1 возле Минска до 9 июля;
  • Гожский (возле Гродно) до 8 июля;
  • Брестский до 9 июля;
  • Репище (Осиповичи) до 8 июля;
  • Марьина Горка до 9 июля;
  • Лосвидо (возле Витебска) до 9 июля;
  • Неман (возле Березовской) до 8 июля;
  • Обуз-Лесной (близ Барановичей) до 8 июля;
  • Чепелево (возле Слонима) до 8 июля;
  • Доманово (возле Иванцевичей) до 8 июля;
  • Стрельбище у Старой Дороги до 8 июля;
  • Заслоново (возле Лепеля) до 9 июля.

На что могут повлиять учения

В мониторинговой группе отметили, что хоть учения на полигонах продлили, но белорусская армия по-прежнему не готова к наступлению в войне. Единственное, на что действительно может повлиять подготовка военных – это возможность держать оборону.

"Также можно отметить прогресс в навыках пилотирования", – отметили в сообществе "Беларуски Гаюн".

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Граница с Беларусью

На севере Украины на рубежах находятся 7 батальонных тактических групп. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий. Он отметил, что это делают для отвлечения. Оккупанты отвлекают ресурсы, силы и средства обороны от восточного фронта Украины.

В Министерстве обороны Украины рассказали, что у Беларуси нет признаков создания ударных группировок. Разведка и другие силы обороны продолжают изучать ситуацию.

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Автор: Марія Масюк