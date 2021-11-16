Беларусь размещает мигрантов в логистическом центре возле польской границы

В Беларуси заявили о размещении сотен мигрантов, находящихся на границе с Польшей, в логистическом центре на пункте пропуска "Брузги". Беженцы уже начали обустраиваться там.

Часть нелегалов решила покинуть пункт пропуска. Прежде всего в логистический центр направили женщин и детей.

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Беженцев поселили в логистический центр

Некоторых мигрантов с польско-белорусской границы направили в транспортно-логистический центр вблизи пункта пропуска "Брузги".

Там организовали специальную площадку. В центре беженцы могут как заночевать, так и остаться до момента решения вопроса их миграции или возвращения на родину.

В телеграм-каналах сообщили, что люди уже обустраиваются в отведенном для них помещении.



Беларусь размещает мигрантов в логистическом центре / Фото "Радио Свобода"

Беженцы прибывают в логистический центр: смотрите видео

Мигранты разместились в центре: смотрите видео

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