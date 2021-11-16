Беларусь размещает мигрантов в логистическом центре возле польской границы
Источник:телеграм BELTA
В Беларуси заявили о размещении сотен мигрантов, находящихся на границе с Польшей, в логистическом центре на пункте пропуска "Брузги". Беженцы уже начали обустраиваться там.
Часть нелегалов решила покинуть пункт пропуска. Прежде всего в логистический центр направили женщин и детей.
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Беженцев поселили в логистический центр
Некоторых мигрантов с польско-белорусской границы направили в транспортно-логистический центр вблизи пункта пропуска "Брузги".
Там организовали специальную площадку. В центре беженцы могут как заночевать, так и остаться до момента решения вопроса их миграции или возвращения на родину.
В телеграм-каналах сообщили, что люди уже обустраиваются в отведенном для них помещении.
Беларусь размещает мигрантов в логистическом центре / Фото "Радио Свобода"
Беженцы прибывают в логистический центр: смотрите видео
Мигранты разместились в центре: смотрите видео
Ситуация на границе Беларуси и Польши: последние новости
- В ночь на 16 ноября на границе Польши белорусские силовики ломали забор на линии разграничения. Они пытались дать возможность мигрантам нелегально пересечь границу государств.
- Днем полиция Польши сообщила, что мигранты на белорусско-польской границе в "Кузьнице" забросали пограничников камнями. В результате этого серьезную травму головы получил один правоохранитель. Позже стало известно, что пострадали 7 полицейских.
- В этот же день Варшава проинформировала, что мигрантов на границе вооружили шумовыми гранатами. Они уже применили их в отношении польских военных.