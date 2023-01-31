В Беларуси начинается совместная штабная тренировка с российской армией

31 января 2023, 12:59
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Беларусь и Россия продолжают сотрудничать. 31 января они приступили к новой совместной штабной тренировке.

Так, в Беларуси начинается совместная штабная тренировка объединенного командования региональной группировки войск. Об этом заявили в минобороны республики, информирует 24 Канал.

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Что известно о новой тренировке Беларуси и России

Как отмечают в ведомстве, белорусская и российская армии в течение недели будут отрабатывать вопрос "совместного планирования применения войск на основе опыта вооруженных конфликтов последних лет".

Тема штабной тренировки – "принятие решения о применении региональной группировки войск в пользу обеспечения военной безопасности союзного государства".

Комплекс совместных мероприятий оперативной подготовки направлен на повышение совместимости органов военного управления двух государств и является очередным этапом подготовки к совместным оперативным учениям "Щит Союза – 2023", которые пройдут на территории России в сентябре 2023 года,
– заявили в минобороны Беларуси.

Учения России и Беларуси: последние новости

  • Накануне стало известно, что оккупанты снова перебросили свои подразделения в Беларусь для подготовки. Между тем некоторые военные, которые уже прошли учения, вернулись в Россию, откуда будут переведены на оккупированные территории Украины, где ведутся бои.
  • В декабре в Беларуси по приказу Лукашенко начали внезапную проверку войск. К проверке привлекли 2 танковых роты 7 отдельного танкового батальона.
  • С 16 января началось очередные совместные военные учения Беларуси и России. Эти учения проходят практически постоянно.
  • Кстати, в Беларуси, вероятно, идет скрытая мобилизация. Там появились интересные надписи на вокзале – мужчин заманивают в военкоматы.
Автор: Софія Ковнір