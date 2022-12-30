Беларусь только ищет повод вступить в войну: станет ли таким падение ракеты

Во время массированного удара России по Украине, произошедшего 29 декабря, одна из ракет ЗРК С-300 упала на территорию Беларуси. Тамошние власти отреагировали достаточно сдержанно на этот инцидент.

Об этом 24 каналу рассказал журналист и аналитик из Беларуси Игорь Ильяш. По его словам, пока нет оснований утверждать, что Минск использует этот инцидент как повод для полноценного вступления в войну против Украины.

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Белорусские власти отреагировали довольно сдержанно

Как отметил Ильяш, падение ракеты с ЗРК С-300 стало достаточно неожиданным для местных властей. Ведь первая реакция на этот инцидент была только через 4 часа. А потом там начали рассказывать, что ракету якобы сбила белорусская ПВО.

Впрочем, реакция местных СМИ и власти была достаточно сдержанной. Если бы они хотели использовать это как повод вступить в войну, то сразу начали бы кричать об агрессии. Этого нет.

Это все выглядит довольно невинно в информационном пространстве. Показательным было заявление брестского военного комиссара Коновалова, который сказал, что местным жителям волноваться не надо, потому что такие случаи порой бывают,

– отметил Ильяш.

Может ли Беларусь использовать падение ракеты с С-300 для вступления в войну: смотрите видео

В Беларуси упала ракета с С-300: коротко