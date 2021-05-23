Беларусь сообщила об угрозе, – Ryanair о задержании самолета в Минске

Беларусь уведомила экипаж самолета Ryanair о потенциальной угрозе на борту. После этого рейс вынужденно посадили в Минске.

Так, экипаж получил указание перенаправить самолет в ближайший аэропорт Минска. Об этом заявили в Ryanair. Решение принял командир рейса.

Кстати Самолет, с которого в Минске сняли основателя NEXTA Протасевича, готовится к вылету

Кстати, белорусский оппозиционер Павел Латушко заявил, что белорусские власти угрожали сбить самолет.

Взрывчатки не нашли

Хотя ранее сообщали якобы о заминировании, на борту самолета опасности не нашли.

Ничего опасного на борту самолета обнаружено не было, и власти разрешили ему вылететь вместе с пассажирами примерно через 5 часов,

– говорится в сообщении авиакомпании.

Отметили, что самолет должен был покинуть Минск после 19:00 по московскому времени. В телеграм-каналах пишут, что рейс уже вылетает.

Задержание самолета в Минске: что надо знать