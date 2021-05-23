Беларусь сообщила об угрозе, – Ryanair о задержании самолета в Минске

Беларусь уведомила экипаж самолета Ryanair о потенциальной угрозе на борту. После этого рейс вынужденно посадили в Минске.
Так, экипаж получил указание перенаправить самолет в ближайший аэропорт Минска. Об этом заявили в Ryanair. Решение принял командир рейса.
Кстати Самолет, с которого в Минске сняли основателя NEXTA Протасевича, готовится к вылету
Кстати, белорусский оппозиционер Павел Латушко заявил, что белорусские власти угрожали сбить самолет.
Взрывчатки не нашли
Хотя ранее сообщали якобы о заминировании, на борту самолета опасности не нашли.
Ничего опасного на борту самолета обнаружено не было, и власти разрешили ему вылететь вместе с пассажирами примерно через 5 часов,
– говорится в сообщении авиакомпании.
Отметили, что самолет должен был покинуть Минск после 19:00 по московскому времени. В телеграм-каналах пишут, что рейс уже вылетает.
Задержание самолета в Минске: что надо знать
- Рейс, летевший из Афин в Вильнюс, вынужден был приземлиться в Минске. Из-за сообщения о минировании проверили всех пассажиров.
- На борту был основатель NEXTA Роман Протасевич. Журналиста задержали. Ранее против редакторов ресурса в Беларуси открыли несколько уголовных дел.
- Оппозиция требует расследования и убеждена, что задержание было спланировано спецслужбами.
- Кстати, сам Протасевич предупреждал, что перед вылетом за ним следили.
- Мировые лидеры призвали Беларусь немедленно освободить журналиста. Украина назвала инцидент очередной атакой на свободу слова.