Война уже идет в другом направлении: от кого будет защищаться Беларусь фортификационными сооружениями

Беларусь укрепляет свои границы – в 20 километрах от Украины строит фортификационные сооружения. Уже появилась так называемая линия "зубов дракона". Это прямая демонстрация своей аудитории, что все идет не по плану.

Это в интервью 24 Каналу сказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Он отметил риски, которые все же есть на белорусском направлении.

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"Когда они строят те или иные фортификации, доказывают своему обществу, что все идет не по плану. Или все идет по плану, просто этот план был несколько иным, чем заявляла Россия. Лично Лукашенко было бы желательно закрыть свое информационное пространство и свое присутствие в нем – меньше говорить, меньше делать дикие заявления", – посоветовал Подоляк.

Кто будет нападать на Беларусь

Конечно, Украина не собиралась и не собирается нападать на Беларусь, отметил чиновник. Нет смысла в том, что делает эта страна, поскольку война идет в совершенно ином направлении, которое модерирует Украина и Европейская коалиция.

Россия в этой войне проиграет. И, безусловно, платить за эту войну Беларусь тоже будет. Имею в виду официальную часть Беларуси, потому что общество иначе смотрит и на войну, и на то, что делает Россия. Напомню, что белорусское общество совершенно отличается от российского,

– сказал он.

Отметим, что по информации мониторинговой группы "Беларускі Гаюн", на выезде из поселка Калинино заметили строительную технику. Вероятно, с ее помощью строили фортификационные сооружения. Ну а что касается заявлений самого Александра Лукашенко, то это снова очередные пророссийские нарративы.

"Безусловно, человек болел, ничего нового, ничего странного. Его заявления — это заявления от пропагандистов. То есть человека, который так же неадекватно оценивает, что сегодня происходит, но вынужден вести себя так, как себя ведет. Он же полностью зависим от России. Как с точки зрения денег, так и с точки зрения контроля над силовой вертикалью Беларуси», – объяснил советник главы ОПУ.

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Какие есть риски

Впрочем, риски на белорусском направлении все-таки есть, считает Подоляк. Ввиду потенциала армии Беларуси, Россия очень бы хотела, чтобы она открыла второй фронт. Впрочем, за 15 месяцев войны это маловероятно.

"В принципе, эта истерия, которая захватывает сегодня Россию, она частично захватывает и Беларусь, включая Лукашенко. Поэтому они говорят о мобилизации, о дополнительной проверке возможности людей взять вооруженные силы и так далее — это не имеет никакого другого значения, кроме информационного", – добавил он.

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