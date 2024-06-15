"Пилоты-самоубийцы": военный обозреватель разобрал белорусское ИПСО с "бомбами" на самолетах Су-25

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко продолжает поддерживать позицию Владимира Путина и угрожать ядерным оружием Западу. Белорусская пропаганда транслирует сюжеты о самолетах Су-25, на которых военные размещают якобы ядерные бомбы. На фотографиях они или закрыты чехлами, или размыты.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал 24 Каналу, что единственная бомба с ядерной боевой частью, которая может быть размещена на Су-25 – РН-40. Он отметил, что о ней уже давно известно все, поэтому очень странно, что белорусы пытаются скрыть, что там на самом деле.

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Что скрывает белорусская пропаганда

Коваленко отметил, что о ядерных бомбах РН-40, которые может переносить Су-25, миру известно абсолютно все уже более 40 лет.

Белорусы почему-то все это блюрят. Мне кажется, что они пытались выдать за реальное ядерное оружие что-то другое. Именно на это указывает расположение оперения самолета. Если говорится о РН-40, то оно должно быть размещено по диагонали, однако на белорусских фотографиях оно по вертикали,

– заметил он.

Можно сделать вывод, что в Беларуси пытаются манипулировать тем, что у них якобы есть реальные ядерные бомбы. Военно-политический обозреватель предположил, что на самом деле это может быть стандартная фугасная авиационная бомба свободного падения на 500 килограммов.

Пилоты Су-25 обречены

Александр Коваленко отметил, что когда проводили исследования о возможности применения не стратегической авиации для сброса ядерного оружия, сделали вывод, что дозвуковая авиация не является эффективной. Самолет после бомбардировки не мог бы вернуться в безопасную зону.

Самолеты Су-25 являются дозвуковыми – их скорость около 900 километров в час. Экипаж в любом случае оставался бы в зоне поражения ядерного взрыва, то есть там были бы пилоты-самоубийцы,

– подчеркнул он.

Непригодные самолеты

По словам Коваленко, "лукашенковское телевидение" демонстрирует Су-25, которые не имеют очень важного элемента, а именно противоатомного цвета.

Все самолеты, которые в перспективе должны использовать ядерное оружие имеют очень интересную окраску – оттенок белого цвета, который должен отталкивать от себя основное излучение от ядерного взрыва. Белорусские же самолеты Су-25 зеленые,

– подчеркнул военно-политический обозреватель.

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