Боятся наступления ВСУ: Беларусь строит фортификационные сооружения недалеко от границы с Украиной

В белорусских властях явно очень нервничают из-за успешных наступательных действий украинской армии на фронте. Поэтому приспешники Лукашенко решили в очередной раз заняться укреплением своей границы, чтобы быть готовыми к "провокациям со стороны врагов".

Так, в 20 километрах от границы с Украиной появилась так называемая линия "зубов дракона". Кроме этого, в этом регионе также строят и другие фортификационные сооружения.

Смотрите также Сильная вирусная инфекция: белорусский оппозиционер подробно описал состояние здоровья Лукашенко

В Беларуси сооружают "зубы дракона" возле Украины

В "Белорусском Гаюне" отметили, что на выезде из поселка Калинино в Гомельском районе заметили строительную технику, которая, вероятно, и оборудовала фортификационные сооружения. Эти объекты представители мониторинговой организации показали на карте.

Беларусь строит фортификационные сооружения на границе с Украиной / Фото "Белорусского Гаюна"

Более того, чуть дальше за поселком, у трассы М8 в направлении границы с нашей страной уже установили линию противотанковых укреплений "зубы дракона". Расстояние от этого места до границы с Украиной составляет около 20 км.

В 20 километрах от Украины Беларусь соорудила "зубы дракона" / Фото "Белорусского Гаюна"

В мониторинговой организации также напомнили, что на заседании Парламентской ассамблеи ОДКБ Лукашенко назвал украинское наступление "дезинформацией" и заявил, что "никакого контрнаступления нет и быть не может". Несмотря на это, самопровозглашенный президент Беларуси не слишком верит в свои слова, поэтому и решил перестраховаться.

Лукашенко все время готовится к каким-то "атак со стороны врагов"

Лукашенко заявил, что после событий в Брянской области Беларусь вынуждены реагировать. Мол, с тех пор войска ПВО находятся в повышенной готовности.

Командующий войсками ПВО в Беларуси Александр Лукьянович заявил, что на дежурство преграждают от 750 до тысячи бойцов. Это якобы делается для того, чтобы сохранить и обеспечить мирное небо над страной.

Однако белорусские активисты подчеркивают, войска ПВО несли усиленное боевое дежурство и к сбитию самолетов и вертолетов в Брянской области. Войска ПВО усиленно несли боевое дежурство по меньшей мере еще в марте 2023 года.

"Зубы дракона" – это квадратно-пирамидальные укрепления из железобетона. Высота одного "зуба" – от 90 до 120 сантиметров. Подобные укрепления впервые использовались во время Второй мировой войны, чтобы препятствовать движению танков и пехоты. Главная их задача – замедлить и направить бронетехнику в зоны поражения. В настоящее время "зубы дракона" используют для строительства так называемого "засечного предела" на оккупированных территориях Украины и в приграничных областях России и Беларуси.