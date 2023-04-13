Усиленная боевая готовность войск Беларуси и контрразведка оккупантов: главное из Генштаба

Россияне продолжают наступление и пытаются сдвинуть линию фронта. Также отдельные воинские части в Белоруссии перевели в усиленный режим боевой готовности.

В Генштабе ВСУ сообщили, что риск ракетных обстрелов остается по всей Украине.

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ВСУ отразили 45 атак врага

За прошедшие сутки россияне нанесли по Украине 2 ракетных и 32 авиационных удара, а также совершили более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов. К сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданских. 2 российские ракеты, выпущенные из ЗРК С-300, попали в объекты гражданской инфраструктуры города Славянск.

Несмотря на многочисленные потери в технике и живой силе, оккупанты продолжают сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток наши защитники отбили более 45 атак противника.

В Беларуси повысилась активность

Авиация Сил обороны Украины в сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники врага. Также наши защитники сбили 2 вражеских БПЛА типа "Орлан - 10". В то же время подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов противника, а также 1 вражескую радиолокационную станцию.

Подразделения территориальных войск вооруженных сил России продолжают находиться на территории Белоруссии. В Генштабе сообщили, что сейчас идет комплексная проверка боевой готовности вооруженных сил Беларуси, а отдельные соединения и части привели в высшие степени боевой готовности. Также там проводят доукомплектование подразделений путем призыва военнослужащих запаса.

Кроме этого, россияне по-прежнему сохраняют военное присутствие в приграничных с Украиной районах Курской и Белгородской областей и продолжают осуществлять инженерное оборудование местности.

На оккупированных территориях усилили контрразведку

Российские оккупанты продолжают усиливать контрразведывательный режим на временно оккупированных территориях. В населенном пункте Графское Волновахского района Донецкой области и вокруг увеличилось количество блокпостов и патрулей. В этих блокпостах враг активно проводит фильтрационные мероприятия местного населения.

Несколько похожая ситуация в Благодатном Донецкой области. Опасаясь утечки информации о местоположении своих подразделений, захватчики стали ограничивать определенные маршруты движения таксистам, въезд местным жителям разрешен исключительно при наличии регистрации.