В Беларуси продолжают проверять боеготовность: Лукашенко приказал усилить госграницу танками
В Беларуси заявили об усилении государственной границы танками. Ранее там в срочном порядке установили сирены на границе с Украиной.
Белорусская техника двигается в сторону Украины и России – северный сосед усиливает линию границы танками. Об этом сообщило минобороны Беларуси, передает 24 Канал.
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Усиление границы Беларуси
Усилить госграницу белорусы решили 12 мая, объяснив это "комплексной проверкой готовности вооруженных сил". Ранее отдельные соединения и части белорусских войск уже привели в более высокую степень боевой готовности, а на территории страны все еще находятся подразделения территориальных войск вооруженных сил России.
На танковой директрисе экипажи выполнили контрольные стрельбы по вооружению танка Т-72Б. Военнослужащие подразделения обеспечения выполнили стрельбы из автомата АКС-74,
– отчитались в белорусском минобороны.
Очевидно, что Лукашенко уже ожидает проигрыша России – недавно стало известно о закупке Беларусью услуг по модернизации автоматизированной системы гражданского оповещения населения. Запустить обновленную систему в Беларуси планируют с декабря 2023 года.
Сирены планируют установить в 52 населенных пунктах Гомельской области, граничащей с границей Украины. Что интересно, наибольшее количество сирен Беларусь устанавливает в Гомельском, Добрусском, Брагинском, Лоевском, Наровлянском и Йельском районах – ставших плацдармом для нападения россиян на Украину.
Впрочем, в конце марта председатель ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что угроза нападения со стороны Беларуси значительно преувеличена, и пока нет такой опасности. Глава разведки напомнил, что России территория Беларуси нужна для политического давления и подготовки своих мобилизованных войск.
Угроза наступления из Беларуси: последние новости
- В конце апреля белорусский диктатор Лукашенко заявил, что не хочет воевать с Украиной. Президент призвал местных фермеров сеять и меньше говорить о войне, хотя еще совсем недавно имел совсем другую риторику – рассказывал о "нацистах в Киеве" и обещал поддержку России.
- Минск все еще поддерживает Россию в войне против Украины, однако пока нападения со стороны северного соседа ожидать не стоит – Россия забирает из Беларуси две тысячи военных из-за нехватки военной силы на Донбассе.
- Хотя Россия и забрала своих военных с территории Беларуси, палатки остались – это указывает на то, что Путин все еще планирует учить там своих мобилизованных. Британская разведка считает, что ситуация с кадрами в России настолько плоха, что окупантов обучают гораздо менее опытные белорусские инструкторы.