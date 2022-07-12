Вероятность прямого участия беларуси в войне до сих пор низкая: в ISW назвали причину

беларусь скорее всего не примет прямого участия в войне против Украины. Однако государство и дальше будет помогать россии убивать украинцев.

лукашенко боится за свой режим

кремль давит на самопровозглашенного президента беларуси александра лукашенко. Вероятно, россия требует, чтобы беларусь присоединилась к войне.

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Чтобы продемонстрировать владимиру путину хотя бы номинальную поддержку, лукашенко позволяет российским воздушным силам использовать воздушное пространство беларуси. Скорее всего, политик и дальше будет позволять им это делать.

В то же время вероятность прямого участия беларуси в войне против Украины остается низкой. По данным аналитиков Института изучения войны, лукашенко опасается, что это повлияет на стабильность его режима в стране.

Последние новости об угрозе из беларуси

Основатель белорусского телеграм-канала "Беларускі Гаюн" Антон Мотолько сообщил, что в последние дни в страну активно прилетает российская грузовая авиация. В том числе и Ан-124, позволяющий перевозить мощные ракеты типа "Точка-У", а затем перемещать их на временно оккупированные территории. Мотолько убежден, что в ближайшее время следует ожидать ракетных ударов по Украине.

7 июля режим лукашенко еще раз продлил сроки военных учений в приграничных областях. На этот раз – до 16 июля.

В Генеральном штабе ВСУ считают, что противник продолжит демонстративные действия в Брестской и Гомельской областях. Также существует высокая угроза российских провокаций по белорусским объектам и обвинения в Украине. При этом вероятность самостоятельного вторжения белорусских стран в Украину маловероятна.

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