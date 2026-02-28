Заместитель руководителя Переходного Кабинета Беларуси Павел Латушко объяснил 24 Каналу, что тысячи белорусских предприятий работают на российский ВПК, а территория используется для запуска дронов по Украине исключительно в интересах России.

Готовится ли новый этап военного слияния России и Беларуси?

Публично на заседании говорили о литературных премиях, поезд "Ласточка" между Минском и Москвой, комитет по стандартизации. Лукашенко благодарил российского премьера и обвинял оппозицию в том, что та не рада поездкам белорусов в Россию.

Я убежден, что сейчас обсуждается договор о союзном государстве на период 2027 – 2029 годы – и там речь пойдет о еще более глубокой военной интеграции. Лукашенко говорил о "сохранении международного права и его институтов" – и это верх цинизма от человека, который с 2020 года живет по принципу беззакония,

– отметил Латушко.

На самом деле речь шла о создании юридического "бункера от Гааги" – совместной защиты Лукашенко и Путина от международного правосудия, и даже соглашение по этому вопросу уже подписали Лавров и министр иностранных дел Беларуси. Третий ключевой вопрос – создание союзного ВПК Беларуси и России по советской модели.

Надеюсь, что благодаря Украине Лукашенко получит ордер от МУС за вывоз и переобучение украинских детей и преступления против белорусского народа – спецтрибунал готовится, и именно от этого они хотят защититься,

– отметил Латушко.

Потеряла ли Беларусь военный суверенитет окончательно?

Лукашенко нашел единственный способ зарабатывать – производить и продавать оружие России. До конца года Беларусь должна полностью обеспечить себя боеприпасами и наладить производство дронов. Об этом свидетельствует и недавнее увольнение руководителя центра по производству беспилотников "за плохую работу".

Даже "нейтральный" комитет по стандартизации на самом деле служит единственной цели – унификации военного производства в интересах союзного ВПК. Также Лукашенко обсуждал размещение "Орешника", а его заместитель министра иностранных дел просто заявил в Женеве, что Беларусь имеет ядерное оружие.

Пока Лукашенко говорил о мире в Кремле, над Гомельской областью летели российские боевые дроны с 50 килограммов взрывчатки в сторону Украины. Лукашенко имеет самый низкий уровень политической субъектности за 31 год у власти, а его внешняя политика полностью определяется Москвой.

"Лукашенко полностью подчинил военную политику интересам России – и никакого обоснования для белорусского народа в этом нет. Зачем белорусам поддерживать агрессию против Украины? Никакого военного, политического или идеологического смысла. Он просто продал военную политику России – и что бы он ни говорил, это будет циничная ложь", – отметил Латушко.

Обратите внимание! Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан считает то, что мужчины в Беларуси массово получают повестки, может быть связано с развертыванием учений европейских сил на Балтийском направлении. Эксперт подчеркнул, что в рамках этих учений предусмотрена переброска до 10 тысяч военнослужащих на восточное европейское направление с последующим развертыванием группировки до 40 тысяч человек.

