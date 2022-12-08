Таким образом, российское давление может вызвать беспокойство среди белорусских военных. Об этом сообщили в американском Институте изучения войны.
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В белорусской армии могут возникнуть внутренние трения
Недавно в Генштабе ВСУ сообщили, что среди военнослужащих белорусской пограничной службы и вооруженных сил Беларуси растет недовольство деятельностью белорусского военно-политического руководства из-за угрозы вступления их страны в войну против Украины.
Накануне министр обороны России Сергей Шойгу встретился с президентом и министром обороны Беларуси, чтобы продолжить давление на Беларусь, чтобы она поддержала наступательную кампанию России в Украине.
Кроме того, белорусские официальные лица использовали риторику для поддержки текущей российской информационной операции, направленной на закрепление украинских сил на белорусско-украинской границе с угрозой вступления Беларуси в войну.
Таким образом, российское давление и участие белорусских официальных лиц в продолжающейся российской информационной операции могут вызвать беспокойство среди белорусских военных.
Эксперты считают, что Беларусь вряд ли вступит в войну в Украине из-за внутренних факторов, сдерживающих готовность Лукашенко это сделать.
Что происходит в Беларуси: последние новости
- Военный эксперт Роман Свитан считает, что на переговорах с Лукашенко Шойгу мог добиваться того, чтобы самопровозглашенный белорусский лидер разрешил обстреливать Украину ракетами с территории Беларуси.
- Также сообщалось, что Россия может готовиться к вторжению в Беларусь, ее полной аннексии и даже убийству самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.
- В американском Институте Лансинга считают, что Путин хочет ликвидировать Лукашенко. Российский диктатор стремится установить контроль в Беларуси и использовать войска против Украины.