Таким чином, російський тиск може викликати занепокоєння серед білоруських військових. Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни.
До теми Ліміт маневрів вичерпано: чи вдалося Путіну остаточно дотиснути Лукашенка
У білоруській армії можуть виникнути внутрішні тертя
Нещодавно у Генштабі ЗСУ повідомили, що серед військовослужбовців білоруської прикордонної служби та збройних сил Білорусі зростає невдоволення діяльністю білоруського військово-політичного керівництва через загрозу вступу їхньої країни у війну проти України.
Напередодні міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу зустрівся з президентом та міністром оборони Білорусі, щоб продовжити тиск на Білорусь, щоб вона підтримала наступальну кампанію Росії в Україні.
Окрім цього, білоруські офіційні особи використовували риторику для підтримки поточної російської інформаційної операції, спрямованої на закріплення українських сил на білорусько-українському кордоні з загрозою вступу Білорусі у війну.
У такий спосіб російський тиск та участь білоруських офіційних осіб у триваючій російській інформаційній операції можуть викликати занепокоєння серед білоруських військових.
Експерти вважають, що Білорусь навряд чи вступить у війну в Україні через внутрішні фактори, які стримують готовність Лукашенка це зробити.
Що відбувається у Білорусі: останні новини
- Військовий експерт Роман Світан вважає, що на переговорах з Лукашенком Шойгу міг домагатися, аби самопроголошений білоруський лідер дозволив обстрілювати Україну ракетами з території Білорусі.
- Також повідомлялося, що Росія може готуватись до вторгнення в Білорусь, її повної анексії та навіть убивства самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.
- В американському Інституті Лансінга вважають, що Путін хоче ліквідувати Лукашенка. Російський диктатор прагне встановити контроль в Білорусі і використати війська проти України.