Таким чином, російський тиск може викликати занепокоєння серед білоруських військових. Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни.

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У білоруській армії можуть виникнути внутрішні тертя

Нещодавно у Генштабі ЗСУ повідомили, що серед військовослужбовців білоруської прикордонної служби та збройних сил Білорусі зростає невдоволення діяльністю білоруського військово-політичного керівництва через загрозу вступу їхньої країни у війну проти України.

Напередодні міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу зустрівся з президентом та міністром оборони Білорусі, щоб продовжити тиск на Білорусь, щоб вона підтримала наступальну кампанію Росії в Україні.

Окрім цього, білоруські офіційні особи використовували риторику для підтримки поточної російської інформаційної операції, спрямованої на закріплення українських сил на білорусько-українському кордоні з загрозою вступу Білорусі у війну.

У такий спосіб російський тиск та участь білоруських офіційних осіб у триваючій російській інформаційній операції можуть викликати занепокоєння серед білоруських військових.

Експерти вважають, що Білорусь навряд чи вступить у війну в Україні через внутрішні фактори, які стримують готовність Лукашенка це зробити.

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