Беларуси померещились потоки украинских беженцев: Польша разбила фейк

Белорусская пропаганда, как и русская, играет на руку Кремлю. В этот раз "журналисты" врут о том, что украинцы вроде бы убегают от российской вооруженной агрессии в Беларусь, большинство из которых едет через Польшу.

Фейки быстро опровергли в Польше. Как заявил уполномоченный правительства Польши по защите информационного пространства страны Станислав Жарин, белорусская пропаганда продолжает фальсифицировать реальность.

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Он отметил, что на сайте белорусского пограничного комитета опубликовано сообщение о якобы массовой миграции украинцев в Беларусь.

На графике отображено сфальсифицированное количество выехавших в Беларусь украинских беженцев. Согласно информации о миграционном движении, в Беларусь прибыли более 60 тысяч украинцев, в том числе почти 40 тысяч должны были ехать через Польшу,

– отметил польский чиновник.

По словам Жарина, белорусская пропаганда вновь намекает на то, что украинцы, спасающиеся от российской агрессии, ищут убежища в Беларуси, воспринимая эту страну более безопасной, чем страны ЕС.

"Минск предпринимает попытки манипулировать характером действий Беларуси. С начала войны России против Украины Беларусь втянута в конфликт, предоставляя России оружие и территории для нападения на Украину", – констатировал Жарин.

Какая ситуация на границе с Беларусью

В Генеральном штабе ВСУ отметили, что оккупанты пытаются сдерживать действия подразделений Сил обороны. Они готовят к боевым действиям подразделения, которые дислоцируются в Беларуси. В Генштабе отметили, что враг уже перемещает личный состав и военную технику для восстановления потерь.

Военный эксперт и аналитик Андрей Харук считает, что непосредственно белорусская армия не несет угрозы. По его словам, она и так измотана, поскольку помогает оккупантам.

Путин нашел новый способ вовлечения Беларуси в войну против Украины. Так, кремлевский диктатор может избавиться от Александра Лукашенко и захватить контроль над его войском. Аналитики Института Роберта Лансинга ссылаясь на источники в российском военном руководстве подтвердили, что Кремль уже принял решение о ликвидации самопровозглашенного президента Беларуси. Отмечается, что обвинить в убийстве Лукашенко даже если покушение будет неудачным, Кремль хочет Украину, Польшу и НАТО.

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