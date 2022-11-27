Фейки швидко спростували у Польщі. Як заявив уповноважений уряду Польщі з питань захисту інформаційного простору країни Станіслав Жарин, білоруська пропаганда продовжує фальсифікувати реальність.

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Він зауважив, що на сайті білоруського прикордонного комітету опубліковано повідомлення про нібито масову міграцію українців до Білорусі.

На графіку відображено сфальсифіковану кількість українських біженців, які виїхали до Білорусі. Згідно з інформацією про міграційний рух, до Білорусі прибули понад 60 тисяч українців, зокрема майже 40 тисяч мали їхати через Польщу,

– зазначив польський урядовець.

За словами Жарина, білоруська пропаганда знову натякає на те, що українці, які рятуються від російської агресії, шукають прихистку в Білорусі, сприймаючи цю країну як безпечнішу за країни ЄС.

"Мінськ здійснює спроби маніпулювати характером дій Білорусі. Від початку війни Росії проти України Білорусь втягнута в конфлікт, надаючи Росії зброю і території для нападу на Україну, – констатував Жарин.

Яка ситуація на кордоні з Білоруссю

У Генеральному штабі ЗСУ зазначили, що окупанти намагаються стримувати дії підрозділів Сил оборони. Вони готують до бойових дій підрозділи, які дислокуються у Білорусі. У Генштабі зазначили, що ворог вже переміщує особовий склад та військову техніку для відновлення втрат.

Військовий експерт та аналітик Андрій Харук вважає, що безпосередньо білоруська армія не несе загрози. За його словами, вона й так виснажена, оскільки допомагає окупантам.

Путін знайшов новий спосіб втягнення Білорусі у війну проти України. Так, кремлівський диктатор може позбутися Алєксандра Лукашенка та захопити контроль над його військом. Аналітики Інституту Роберта Лансінга з посиланням на джерела у російському військовому керівництві підтвердили, що Кремль вже ухвалив рішення про ліквідацію самопроголошеного президента Білорусі. Зазначається, що звинуватити у вбивстві Лукашенка, навіть якщо замах буде невдалим, Кремль хоче Україну, Польщу та НАТО.

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