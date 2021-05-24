Беларусь высылает латвийских дипломатов: Латвия подготовила ответ

Власти Беларуси приняли решение выслать из страны посла Латвии и весь дипломатический персонал. Это стало ответом на действия латвийских дипломатов в Риге. Напомним, они заменили государственный флаг Беларуси на бело-красно-белый флаг.

В Беларуси возмутились такими действиями, ведь раньше самопровозглашенный президент Александр Лукашенко запретил бело-красно-белый флаг в стране.

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Как заявил глава МИД Беларуси Владимир Макей, в дипмиссии останется только один административно-технический работник по охране здания. Зато посол Латвии в Беларуси должен выехать из страны за 24 часа. Другие же латвийские дипломаты обязаны покинуть территорию Беларуси в течение следующих 48 часов.

Очень жаль, что в этом инциденте принял участие наряду с мэром города Риги министр иностранных дел Латвии – ведомства, которое должно работать не на разделение, а на сближение народов,

– прокомментировал ситуацию Макей.

Реакция Латвии

В ответ на это Латвия также приняла решение выслать белорусских дипломатов. Латвийский МИД вызвал временного полномочного представителя Беларуси "для информирования об аналогичных действиях – высылке всех белорусских дипломатов до нормализации отношений".

Что этому предшествовало

24 мая мэр Риги Мартиньш Стакис вместе с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичем заменили государственный флаг Беларуси на бело-красно-белый флаг с национальным гербом "Погоня".

23 мая в Беларуси задержали неугодного белорусской власти блогера и основателя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича. Произошло это по крайне странным обстоятельствам.

Самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, срочно приземлился в столице Беларуси Минске. Произошло это из-за сообщения о заминировании.

Именно этим рейсом летел Роман Протасевич со своей девушкой. До инцидента он заявил, что в Афинах за ним следили.

В конце концов Романа, его девушку и еще нескольких человек задержали белорусские силовики. Интересно, что взрывчатки на боту Ryanair так и не нашли.

Международное сообщество уже отреагировало на инцидент и призвало освободить задержанных. После инцидента ряд государств осудили перехват самолета и требуют остановить любые полеты над Беларусью.

Украина также может вскоре остановить авиасообщение с Беларусью. Соответствующее решение поручил подготовить правительству президент Владимир Зеленский.