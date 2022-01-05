Беларусь высылает польского дипломата, в МИД страны отреагировали

Беларусь объявила, что высылает сотрудника Генконсульства Польши в Бресте. Причиной высылки называют то, что дипломат якобы помогал подозреваемому в ДТП поляку уехать из страны.

По словам пресс-секретаря МИД Беларуси Анатолия Глаза, в этой аварии погибли две белоруски. В ДТП подозревают поляка и ему запретили выезжать из Беларуси.

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Как объясняют причастность польского дипломата

Обвиняемый в ДТП, как заявляют в Беларуси, якобы пытался скрыться. Глаз твердо убеждает, что к попытке побега причастны сотрудники Генконсульства Польши.

СМИ сообщают, что польская консул купила мужчине билет на поезд в Польшу, предварительно посоветовавшись с белорусами. В конце концов поляка арестовали на границе.

Мы абсолютно точно установили, что попытку побега инициировали и организовывали сотрудники Генерального консульства Польши в Бресте. Делали это осознанно, понимая и обоснованность ограничений на выезд для подозреваемого, и то, что в результате ДТП два человека погибли,

– сказал Глаз.

Он также иронично заявил, что Беларусь надеется, что такой случай единичный и не характеризует МИД Польши в целом. Впрочем, продолжить работу дипломата якобы не могут и вынуждены его отослать.

Реакция МИД Польши

Министерство иностранных дел Польши ждет разъяснения этого вопроса. Одного из дипломатов Беларуси, работающего в консульстве на востоке Польши, в ближайшее время должны отослать из страны.

По словам представителя МИД Польши Лукаша Ясина, поверенного в делах Беларуси из-за этого инцидента вызвали в Министерство. Сейчас проверяют информацию и выясняют ситуацию.

Последние новости о ситуации на границе Польши и Беларуси

Мигранты 2 января в очередной раз пытались силой пересечь булорусско-польскую границу. На этот раз даже взялись нападать на польских служащих – вместо оружия применили камни. Инцидент произошел в Шудзялове, этот участок охраняют пограничники.

Накануне Нового года на белорусско-польской границе также сохранялась напряженная ситуация. Силовики Лукашенко 29 декабря в очередной раз пытались посодействовать нелегальному попаданию мигрантов на территорию Евросоюза.

В то же время более 23 тысяч белорусов, убегая от репрессий, просили о политическом убежище в Польше. Именно столько граждан Беларуси приехали на польскую территорию с августа 2020 года, некоторые из них – по спецпрограмме.

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