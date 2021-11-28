Беларусь заявила о погибшем на границе с Литвой мигранте

Белорусские пограничники говорят, что нашли на границе с Литвой тело мигранта. Силовики говорят, что избитого беженца перебросили с литовской территории. В Литве говорят, что такой информации у них нет.

Тело мужчины афро-азиатской внешности обнаружили 27 ноября на участке погранзаставы "Видзи". Пограничники Беларуси говорят, что мигрант – примерно 30-летнего возраста, был избит.

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Белорусские пограничники говорят, что тело выбросили литовцы

В смерти нелегала белорусы обвинили литовских силовиков: мол, они выбросили тело на границу в спальном мешке. На место вызвали следственно-оперативную группу, которая и выясняет обстоятельства гибели мигранта.

На том участке не было попыток пересечения границы, – Литва

Между тем, информирует LRT, в Литве уже отреагировали на обвинения Беларуси. Литовские пограничники говорят, что никакой информацией о смерти беженца не владеют.

В том месте, которое называют белорусы, в последнее время мигранты не пытались пробраться в Литву, не было и случаев, чтобы их оттуда разворачивали,

– сообщил представитель Службы охраны государственной границы Литвы Гедрюс Мишутис.

Ранее в Литве предполагали, что придется закрыть пункты пропуска

Ранее в Литве допускали, что придется закрыть пункты пропуска на границе С Беларусью – из-за наплыва мигрантов. Нелегалы пробирались на литовскую территорию по новой схеме – скрываясь в грузовых автомобилях. Только с августа по ноябрь 2021 года на границе Литвы и Беларуси обратно завернули около 7 тысяч мигрантов.

Тем временем Латвия установила на границе с Беларусью 37-километровый забор

Что известно о наплыве беженцев на границе Литвы и Беларуси:

Почти ежесуточно литовскую границу со стороны Беларуси пытаются пересечь десятки беженцев.

В Службе охраны госграницы Литвы говорят, что в последнее время Беларусь изменила тактику переброски нелегалов.

Белорусские силовики проталкивают через границу между странами небольшие группы – по 2-3 беженца.

Из-за угрозы вблизи границы Литва создала военную базу.

Текст публикации Белорусской пограничной службы:

Литовские силовики выбросили на границу труп избитого беженца

27 ноября на участке пограничной заставы "Видзи" Полоцкого пограничного отряда обнаружен труп мужчины афро-азиатской внешности возрастом около 30 лет. Выброшенное литовскими силовиками тело избитого беженца в спальном мешке без признаков жизни находилось непосредственно на литовско-белорусской границе.