20 октября перестал работать последний сервис, который показывал видео с основных автомагистралей Беларуси.
Какая сейчас угроза наступления из Беларуси на Запад Украины: объяснение главы Ровненской ОВА
Картинка с камерами обновлялась и показывала оценку состояния дорожного покрытия на всех основных дорогах Беларуси. Сначала доступ к камерам осуществлялся через сайт, однако с началом войны эта функция была отключена. Вчера произошло отключение доступа к камерам наблюдения в погодном сервисе,
– говорится в сообщении.
Беларусь так действовала за месяц до вторжения в феврале
Более чем за месяц до начала полномасштабного вторжения Госпогранкомитет Беларуси также убрал доступ к камерам на въезде и выезде с белорусских пограничных переходов – тогда 14 января первыми были отключены камеры на границе с Украиной.
Белорусские СМИ сообщают, что подготовка к вторжению с территории Беларуси якобы продолжается, военные привозят понтонные мосты и тренируют части обеспечения, в том числе военных медиков.
Также в Беларуси якобы идет скрытая мобилизация.
Угроза нового вторжения из Беларуси: главное
- В Генштабе 20 октября сообщил, что угроза повторного наступления со стороны Беларуси растет. Но направление наступления может быть изменено, вместо Киева, они могут попытаться пойти на Запад Украины.
- В последнее время активность врага на украинско-белорусской границе действительно выросла.
- В Вооруженных Силах Украины жестко отреагировали на потенциальную угрозу. Там призвали белорусов не выполнять преступные приказы самопровозглашенного президента Лукашенко. А если они начнут вторжение, то будет максимально жесткий ответ и удары по военным объектам Беларуси.
- В американском Институте изучения войны (ISW) считают, что оккупанты не смогут открыть северный фронт из Беларуси. Однако нужно быть готовым к новым ракетным ударам с воздушного пространства этой страны.