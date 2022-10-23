20 октября перестал работать последний сервис, который показывал видео с основных автомагистралей Беларуси.

Какая сейчас угроза наступления из Беларуси на Запад Украины: объяснение главы Ровненской ОВА

Картинка с камерами обновлялась и показывала оценку состояния дорожного покрытия на всех основных дорогах Беларуси. Сначала доступ к камерам осуществлялся через сайт, однако с началом войны эта функция была отключена. Вчера произошло отключение доступа к камерам наблюдения в погодном сервисе,

– говорится в сообщении.

Беларусь так действовала за месяц до вторжения в феврале

Более чем за месяц до начала полномасштабного вторжения Госпогранкомитет Беларуси также убрал доступ к камерам на въезде и выезде с белорусских пограничных переходов – тогда 14 января первыми были отключены камеры на границе с Украиной.

Белорусские СМИ сообщают, что подготовка к вторжению с территории Беларуси якобы продолжается, военные привозят понтонные мосты и тренируют части обеспечения, в том числе военных медиков.

Также в Беларуси якобы идет скрытая мобилизация.

Важно! Лукашенко вместе с Путиным создали совместную группировку войск, при этом российские военные уже прибыли в страну.

Угроза нового вторжения из Беларуси: главное

Больше об угрозе – руководитель Ровненской ОВА рассказал о ситуации на границе с Беларусью: смотрите видео