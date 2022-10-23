20 жовтня перестав працювати останній сервіс, який показував відео з основних автомагістралей Білорусі

Увага Яка зараз загроза наступу з Білорусі на Захід України: пояснення голови Рівненської ОВА

Картинка з камерами оновлювалася і показувала оцінку стану дорожнього покриття на всіх основних дорогах Білорусі. Спочатку доступ до камер здійснювався через сайт, проте з початком війни ця функція була відключена. Вчора відбулося відключення доступу до камер спостереження в погодному сервісі,

– йдеться у повідомленні.

Білорусь так діяла за місяць до вторгнення у лютому

Більш ніж за місяць до початку повномасштабного вторгнення Держприкордонкомітет Білорусі також прибрав доступ до камер на в'їзді і виїзді з білоруських прикордонних переходів – тоді 14 січня першими були відключені камери на кордоні з Україною.

Білоруські ЗМІ повідомляють, що підготовка до вторгнення з території Білорусі начебто триває, військові привозять понтонні мости і тренують частини забезпечення, зокрема військових медиків.

Також в Білорусі нібито триває прихована мобілізація.

Важливо! Лукашенко спільно з Путіним створили спільне угруповання військ, при цьому російські військові вже прибули в країну.

Загроза нового вторгнення з Білорусі: головне

Більше про загрозу – керівник Рівненської ОВА розповів про ситуацію на кордоні із Білоруссю: дивіться відео