Пытаются усидеть на двух стульях: у лукашенко рассказали, признают ли "референдумы" оккупантов

Беларусь все еще упорно настаивает, что не имеет непосредственного отношения к войне в Украине. 24 сентября МИД беларуси прокомментировал проведение так называемых "референдумов" на временно оккупированных территориях.

После объявления частичной мобилизации в россии, лукашенко заявил о переходе к обороне "по нормам военного времени". Как бы то ни было, наступление со стороны беларуси может нанести Украине много вреда.

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Беларусь не высказала четкую позицию относительно "референдумов"

В одном из интервью, министр иностранных дел беларуси владимир макей сказал, что признание Минском референдумов на оккупированных территориях Украины будет зависеть от "национальных интересов". Министр утверждает, что беларусь будет следить за ситуацией и примет окончательную позицию позже.

Похоже, руководитель МИД продолжает, традиционную для беларуси, выжидательную позицию. Скорее всего "национальные интересы" будут зависеть от того, как будет развиваться ситуация на фронте.

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Мало того, что беларусь всячески отрицает свою причастность к войне россии в Украине, она также заявляет о готовности быть "посредником в переговорах". Кроме того, глава МИД беларуси продолжает жаловаться на санкции, которые "без причины" наложили на его страну.

Самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко взялся за старое. Ему снова мерещится угроза создания "новой Украины" в беларуси. Лукашенко угрожает, что таким "планам" не суждено было сбыться.

Горе-диктатор убеждает, что не пойдет "по сценарию" путина и не объявит мобилизацию. По словам псевдопрезидента, это лишь пустые наговоры "оппонентов".

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