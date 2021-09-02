Беларусь заставляет мигрантов переходить границу с ЕС: пограничники Литвы обнародовали видео

Служба охраны государственной границы Литвы обнародовала видеоролик с границы. На нем "белорусские пограничники заставляют мигрантов переходить литовскую границу".

Пограничники Литвы отметили, что белорусские пропагандисты постоянно рассказывают выдумки о насилии литовских пограничников и бесчеловечном обращении с мигрантами.

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Однако, отметили в Литве, в Минске молчат о том, что грубую силу на границе применяют белорусские силовики. На видеозаписи заметно, как силовики щитами выталкивают группу мигрантов. Людей заставляют двигаться в направлении литовских пограничников.

Отмечается, что 13 человек из ролика провели несколько дней между двумя странами, а тогда изъявили желание вернуться через Беларусь обратно в свою страну. В сообщении добавили, что на территорию Литвы их так и не впустили, однако регулярно обеспечивали едой и водой.

"Сейчас эта группа мигрантов – в Беларуси", – добавили в Литве. Там выразили надежду, что вскоре люди смогут вернуться домой.

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