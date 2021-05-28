Заменили флаг: в Беларуси возбудили уголовное дело против мэра Риги и главы МИД Латвии

Власти Латвии 24 мая во время чемпионата мира по хоккею заменили флаг Беларуси на бело-красно-белый флаг, который стал символом оппозиции. Генпрокуратура Беларуси из-за этого 28 мая открыла уголовное дело против мэра Риги Мартиньша Стакиса и главы МИД Латвии Эдгара Ринкевича.

Дело возбудил генпрокурор Андрей Швед. В прокуратуре сообщили, что уголовное дело возбудили в связи с инцидентом с госфлагом Беларуси в Риге.

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Генпрокуратура Беларуси открыла дело против политиков Латвии

В Генпрокуратуре Беларуси рассказали, что открыли дело, рассмотрев распространенные в СМИ и на интернет-ресурсах "сообщения о тяжком преступлении против интересов Беларуси".

"Генеральный прокурор Андрей Швед возбудил уголовное дело в отношении мэра Риги Мартиньша Стакиса и главы МИД Латвии Эдгара Ринкевича за совершение ими умышленных действий, направленных на разжигание национальной вражды по признаку национальной принадлежности", – отметили в подчиненной диктатору генпрокуратуре.

Краткая предыстория событий в Беларуси

23 мая в Минске якобы из-за заминирования посадили самолет, который курсировал из Афин в Вильнюс. На борту взрывчатки не нашли.

Этим рейсом также летел экс-редактор оппозиционного телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич и его девушка. Их белорусские власти задержали.

Цивилизованный мир осудил такие действия, многие страны остановили авиационное сообщение со страной. Великобритания ввела санкции против 99 физических и юридических лиц из Беларуси.