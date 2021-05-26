В Беларуси прошла волна задержаний, у координатора штаба оппозиции обыски

У участницы Координационного совета белорусской оппозиции Оксаны Зарецкой днем 26 мая силовики провели обыск. К тому же в Жабинце задержали по меньшей мере 5 человек за плакаты с Лукашенко.

Об обысках сообщили в Координационном совете Беларуси. Задержания и преследования произошли на фоне того, что Светлана Тихановская и другие представители оппозиции заявили о готовности начать новую фазу протестов.

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Предупредили о "недопустимости противоправных действий"

Оксана Зарецкая известна как бизнес-тренер по коммуникациям и деловому общению и основатель Школы деловой культуры и этикета. Она входит в главный штаб Координационного совета.

Оппозиция забила тревогу, когда Оксана Зарецкая перестала отвечать на звонки. Впоследствии выяснилось, что у нее проводят обыск.

Уже вечером Координационный совет сообщил, что после обыска Оксану Зарецкую пригласили на беседу и затем предупредили о "недопустимости противоправных действий". Впоследствии ее отпустили, впрочем компьютерную технику у нее изъяли.

"Облавы на активистов"

Недавно лидеры белорусской оппозиции объявили, что готовят новую фазу протестов . На такой шаг оппонентов режима Лукашенко подтолкнули последние события касательно задержания Романа Протасевича.

Как сообщили изданию "Белсат" жители Жабинки, в городе 26 мая состоялась облава правоохранителей. Людей массово задерживали, а в их домах проводили обыски. Известно по меньшей мере о 5 задержанных в этом городе.

Одного из задержанных – Дмитрий Лисичика – освободили с Брестского СИЗО только вчера после 6 дней ареста.

Началось все с того, что в ночь с 17 на 18 мая на одной из городских свалок Жабинки появились надписи и портреты Лукашенко. После этого возбудили уголовное дело, в рамках которого силовики и проводят следствие.

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