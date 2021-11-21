В Беларуси из лагеря беженцев госпитализировали сотню мигрантов: есть больные COVID-19

21 ноября 2021 , 20:58
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Источник:

"Хартыя97"

Из логистического центра "Брузги" в больницы в Гродно доставили уже около 100 пациентов. Среди них есть и больные коронавирусом.

Преимущественно больных доставляют в больницу скорой помощи и университетскую клинику. Об этом рассказала начальник главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Людмила Кеда.

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Сотню мигрантов госпитализировали всего за день

Кеда добавила, что детей увозят в детскую клиническую больницу, беременных – в перинатальный центр. По ее словам, 100 человек забрали в медучреждения только за сутки.

Какие причины госпитализаций

Чиновница отметила, что основными причинами госпитализации являются пневмония, заболевания легких и желудочно-кишечного тракта.

Пневмонией мигранты болеют не только из-за переохлаждения, поскольку болезнь также предопределяет коронавирус.

Какая ситуация на польско-белорусской границе

  • Ситуация на границе Беларуси и Польши накалилась 8 ноября. Тогда толпа мигрантов двинулась со стороны Беларуси в ЕС. Варшаве даже пришлось увеличить количество военных на границе.
  • Позже Польша сообщила, что белорусские силовики не пускают нелегалов назад.
  • В Европейском Союзе твердо убеждены, что люди организованно свезены на границу. Полагают, что к этому может быть причастен самопровозглашенный президент Александр Лукашенко.
  • Ранее уже подтверждали случаи коронавируса среди нелегалов.
Автор: Ольга Музика