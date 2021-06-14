Контакта не было, – в Беларуси оправдываются за полет истребителя возле самолета Ryanair

14 июня 2021 , 17:31
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Источник:

sputniklive

Белорусские власти заявили, что когда самолет Ryanair заходил на посадку в Минск, между ним и истребителем МиГ-29 было 55 километров. Поэтому контакта якобы не было.

Глава Военно-воздушных сил Беларуси Игорь Голуб отметил, что у истребителя, который сопровождал пассажирский борт, была цель – якобы "прикрыть" Минск от акта терроризма. Убеждают, якобы самолет никто не перехватывал.

Кстати Никто не бил, а родители – в заложниках Польши: Протасевича вывели на брифинг

Отметим, ранее выяснили, что истребитель МиГ-29 Беларуси вылетел на перехват самолета авиакомпании Ryanair с аэродрома Барановичи.

Утверждают, мол, пилот умышленно не пересек границу с Литвой

  • Голуб убеждал, что пилот рейса Афины – Вильнюс умышленно не пересек границу с Литвой.
  • В качестве доказательства он привел следующие вопросы: почему командир воздушного судна не стал снижаться, если он собирался садиться в Вильнюсе? Почему за 2 – 2,5 минуты до пересечения границы с Литвой развернулся и начал посадку в аэропорту Минска?
Обратите внимание! На брифинг белорусских силовиков привели также Романа Протасевича. Он уверял, что якобы чувствует себя хорошо, уважает Лукашенко, а также утверждал, что его никто не бил. Заметим, вполне вероятно, что такие заявления активист делает под давлением и угрозой пыток. На предыдущих видео с ним, были видны следы побоев.

Посадка самолета в Беларуси: что нужно знать

  • В мае 2021 года в Минске принудительно посадили пассажирский самолет Ryanair.
  • Все потому, что белорусские диспетчеры сообщили о заминировании, но взрывчатки не нашли.
  • Задержали пассажиров – блогера Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу.
  • Уже 4 июня Евросоюз запретил авиакомпаниям Беларуси летать в воздушном пространстве своих стран. Самолеты ЕС также не могут летать над Беларусью.
Автор: Ольга Музика