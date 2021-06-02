"Сдал соратник": белорусские пропагандисты обнародовали новые кадры допроса Протасевича

Белорусский телеканал опубликовал новые кадры с допроса задержанного основателя NEXTA Романа Протасевича. На них оппозиционер рассказывает, что у него якобы был конфликт со своим соратником.
Кроме того, Протасевич отметил, что этот человек якобы имеет связь с киберпартизанами. В целом видео смонтировали так, будто разговор со спецслужбами был абсолютно спокойным.
Важно Чуть не плача и сжимая руки: что не так с признанием Протасевича
Хотя стоит обратить внимание, что снимали Протасевича только с одного ракурса. Вероятно, чтобы не было видно синяков.
У меня был личностный конфликт только с одним человеком. Он был достаточно напряженным,
– сказал журналист.
Споры, по словам Протасевича, возникли из-за лидерских качеств обоих. Кроме того, блогер отметил, что написал в рабочем чате, на каком самолете будет лететь. Он добавил, что этот человек был в этой переписке.
"Я до сих пор не знаю, является ли эта ситуация продолжением конфликта", – сказал Протасевич.
Белорусские пропагандисты выпустили фильм
Белорусский телеканал опубликовал целый фильм о принудительной посадке самолета Ryanair. В привычной им манере белорусские пропагандисты рассказали о задержании Протасевича и его девушки Софии Сапеги, называя их "террористами".
Кроме того, обнародовали видео, где Протасевич рассказывает о своем обеде.Обратите внимание! На первом видео с Протасевичем, которое обнародовали белорусские спецслужбы, у него был сдавленный голос. На лице виднелись следы побоев. Кроме того, было заметно, что блогер волнуется.
Задержание Протасевича: что известно
- В Минске 23 мая принудительно посадили самолет Ryanair. Все из-за сообщения о заминировании, хотя никакой взрывчатки не нашли.
- На борту находились Протасевич и его девушка София Сапега. Их сразу задержали спецслужбы.
- Международное сообщество резко отреагировало на такие события. США и Европа могут наложить санкции.
- Ряд стран приостановили авиасообщение с Беларусью.