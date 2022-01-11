В Беларуси прекратили вещание 5 иностранных телеканалов

Еще 5 иностранных телеканалов, работавших в Беларуси, оказались в списке запрещенных на территории страны. Произошло это из-за завершения срока действия разрешений на вещание.

В Мининформации отметили, что за получением новых разрешений на трансляцию "уполномоченные на то лица в Мининформ не обращались".

Важно В Беларуси силовики массово обыскивают журналистов и правозащитников: есть задержанные

Речь идет об иностранных телепрограммах:

Ultra 4K Extreme,

"Телеканал "Деда Мороза",

Bridge TV Classic,

Bridge TV Dance,

"Твой дом – твоими руками".

Отметим, что количество иностранных каналов, имеющих разрешение на вещание в Беларуси, сокращается в течение последних нескольких месяцев. Так, в 2021 году вещание прекратили российские телеканалы:

RTVI,

Russian Musicbox,

"Мама".

Кроме того, весной 2021 года в стране перестали транслировать канал Euronews. Официальной причиной этого было названо нарушение закона о рекламе, выходившей на телеканале не только на белорусском и русском, но и на английском языках.

Что этому предшествовало

Летом 2021 года в Беларуси прошли обыски у ряда правозащитников и журналистов, в частности польского телеканала "Белсат" и "Радио Свобода". В конце июля 2021 года власти Беларуси предоставили телеканалу "Белсат" статус "экстремистского".

В середине ноября 2021 года "экстремистскими формированиями" в РБ признали также информагентство БелаПАН и старейшую газету страны "Наша Нива". В октябре прошлого года в Беларуси закрыла свое представительство газета "Комсомольская правда", а с 1 января 2022 года в стране также остановило свою работу информагентство "Интерфакс-Запад".