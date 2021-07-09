В Беларуси продолжается глобальная зачистка журналистов, – Бураков

В Беларуси представители режима Александра Лукашенко продолжают наступление на оппозиционных журналистов. В государстве продолжается глобальная зачистка СМИ.

Белорусский журналист Александр Бураков в программе "69" заявил, что пока представители СМИ не понимают, что происходит. Он предположил, что большинство из них раздумывает над тем, чтобы уезжать из страны.

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Что вынуждены делать журналисты

По словам Буракова, журналисты стараются как можно меньше времени проводить дома. Когда они идут на работу, то пытаются поздно вернуться домой, потому что вход и выход сейчас являются очень опасными.

Журналист заметил, что когда выходит из дома, то также пытается сначала посмотреть в окна и проверить, какие авто есть на парковочной площадке. При этом важно максимально быстро уходить из своего подъезда в глубину микрорайона, ведь там никого не будут "брать".

Сейчас идет глобальная зачистка. Мы были удивлены, что даже вечером к людям пришли с обысками,

– рассказал Бураков.

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Что этому предшествовало