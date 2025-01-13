Военные учения в Беларуси: в ВСУ сказали, есть ли угроза для украинцев

На территории Гомельской области в Беларуси возле границы с Украиной в течение января будут проходить военные учения. Украинские военные постоянно отслеживают ситуацию на границе и готовятся к любым возможным событиям со стороны врага.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий спикера ОТГ "Северск" Вадима Мысника в эфире национального марафона.

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Вадим Мысник отметил, что украинские военные отслеживают оперативную ситуацию, которая происходит в приграничье в соседних государствах. Поэтому не обращать внимание на военные учения в Беларуси наши защитники не могут.

У нас построена единая система обороны как на белорусской, так и на российской границе, и каких-то кардинальных изменений мы не видим со стороны Беларуси,

– отметил спикер ОТГ "Северск".

Он также подчеркнул, что такие учения в Беларуси происходили и в прошлом году. В частности, многочисленные проверки боевой готовности и учения, когда десятки тысяч белорусских резервистов в воинские части призывали.

"Но мы тоже такой фактор учитываем и готовимся к любым вариантам развития событий, то есть не можем не учитывать это", – объяснил Мысник.

В то же время представитель ОТГ "Северск" не назвал точного количества белорусских военных, которые сейчас проходят обучение в Беларуси, отметив, что противник тоже тщательно мониторит все открытые источники информации. Поэтому наша осведомленность для него тоже очень важна.

В конце концов Вадим Мысник подчеркнул, что учения ограничиваются не только Гомельским районом, а происходят и в других частях и районах.

К слову, ранее представитель ГПСУ Андрей Демченко отмечал, что украинские пограничники не наблюдают формирования ударной группировки со стороны Беларуси. В частности, перемещения техники или личного состава армии Беларуси вблизи украинской границы не происходит.