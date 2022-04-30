В Беларуси Россия развернула "Искандеры" и разместила самолеты на нескольких аэродромах

В Генеральном штабе ВСУ предоставили оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18 часов 30 апреля 2022 года.

На Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил Беларуси продолжают выполнять объявленные им задачи.

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Известно, что это усиление участка украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях. Поэтому не исключается осуществление провокаций в приграничных районах.

Кроме того, сохраняется угроза нанесения противником ракетно-бомбовых ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры на территории Украины.

"По имеющейся информации, на территории Беларуси до сих пор развернуты российские ОТРК "Искандер-М", а отдельные авиационные подразделения воздушно-космических сил России и дальше базируются на определенных аэродромах", – сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Угроза наступления из Беларуси

Говорить о том, что полностью исчезла угроза наступления с белорусского направления – невозможно. Об этом сообщил советник главы Министерства внутренних дел Вадим Денисенко.

В Генштабе ВСУ заявили, что личный состав отдельной группы российских войск в Приднестровье функционирует в повседневном режиме. Однако территорию могут использовать для агрессии против Украины.

Заместитель председателя правления Центра оборонных стратегий Алина Фролова отметила, что угроза из Беларуси остается. Ведь там есть концентрация сил и техники, которые расположены вдоль границы с Сумами, Черниговом – то направление, которое они использовали для первой попытки захвата Киева.

Кроме того, возле границ с Украиной российские оккупанты разворачивают системы радиоэлектронной разведки и проводят тренировки противовоздушной обороны.

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