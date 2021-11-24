В 115 годовщину создания: в Беларуси режим признал "экстремистским" старейшее издание страны

В Беларуси диктаторский режим Лукашенко продолжает наступление на СМИ. Недавно телеграм-канал и социальные сети издания "Наша Ніва" признали "экстремистскими материалами".

Решение было одобрено 23 ноября в 115 годовщину создания ресурса. Постановление предусматривает до 7 лет лишения свободы всем, кто опубликует или перепостит материалы "Нашей Нивы".

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Сайт "Нашей Нивы" перестал работать

В Беларуси 8 июля перестал работать сайт "Нашей Нивы". В министерстве информации страны заявили, что заблокировали его "на основании уведомления генеральной прокуратуры".

Кроме того, лукашенковские силовики провели обыски журналистов. Впоследствии стало известно об аресте:

сотрудника Андрея Скурко;

главного редактора Ягора Марциновича.

На данный момент оба представителя средств массовой информации остаются под стражей.

Наступление на СМИ в Беларуси: коротко

В Беларуси введена уголовная ответственность за подписку на оппозиционные телеграмы.

В октябре признали экстремистским телеграм-канал оппозиционера Светланы Тихановской.

Министерство информации страны заблокировало сайт немецкой медиакомпании Deutsche Welle.

Белорусская ассоциация журналистов проинформировала, что в стране 29 представителей СМИ находятся под арестом, отбывают наказание или ожидают суда.