В Беларуси снова обыски у журналистов оппозиционных медиа

16 июля 2021 , 12:45
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Источник:

"Украинская правда"

Белорусские силовики утром 16 июля пришли с обысками к известным журналистам. Речь идет о как минимум 7 представителях независимых СМИ.

Обыски провели у журналистов "Белсата" и "Радио Свобода". Речь идет как о квартирах, так и об офисах. Известно, что обыскивали также другие СМИ.

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В Беларуси силовики обыскивают журналистов и редакции СМИ

Силовики провели обыск в редакции белорусского "Радио Свобода". В телеграмме "МотолькоПомоги" написали, что "двери опечатаны, вырваны провода сигнализации и вынесли технику".

Также дверь разбили, перед входом стоят 2 автобуса, камеры наблюдения вырвали, сломали 3 двери.

У редакции издания "Радио Свобода" изъяли технику.

Списки журналистов, у которых провели обыски

  • ведущего программы "Каждый из нас" Глеба Лободенко;
  • журналистов "Белсат" Галины Абакунчик, Игоря Ильяша;
  • гомельского корреспондента телеканала Евгения Меркиса;
  • Кристины Чернявской, Павла Можейко и Алексея Кайриса из Гродно;
  • в телеграме "Радио Свобода"сообщают, что, по неподтвержденной информации, пришли к Валентину Жданку;
  • журналиста Виктора Ярашука в Пинске. У него силовики изъяли компьютер и мобильный телефон;
  • фотографа-фрилансера Александра Саенко из Гродно – разыскивают.
  • брестских журналистов Олеся Левчука и Милана Харитонова. Они находятся в Грузии, но силовики провели обыск у родителей Левчука, не вывезя ничего.

Что этому предшествовало

  • 8 июля сайт издания "Наша Нива" прекратил работу, а его главный редактор Ягор Марцинович не выходил на связь.
  • 9 июля белорусский журналист Александр Бураков заявил, что в стране происходят зачистки СМИ. Он рассказал, что представители СМИ не понимают, что происходит. Он предположил, что большинство из них раздумывает над тем, чтобы уезжать из страны.
  • 9 июля режим Лукашенко заявил о начале операции по задержанию людей, причастных к деятельности оппозиционных телеграм-каналов.
  • По состоянию на 14 июля, обыски провели в более 30 офисах и помещениях. После этого задержали и доставили на допрос 19 человек.
Автор: Діана Квасневська