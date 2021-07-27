Арест за репост: в Беларуси признали "Белсат" и его соцсети экстремистскими
Источник:МВД Беларуси
Отныне польский канал "Белсат", вещание которого осуществляется на белорусском языке, признан экстремистским. Вероятно, это давление белорусского режима на медиа из-за трансляции протестов в стране после президентских выборов 2020 года и оппозиции к Лукашенко.
Соответствующее решение принял Железнодорожный районный суд города Гомеля. Экстремистскими признаны канал и все его социальные сети.
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Текст с постановлением сразу же опубликовала пресс-служба МВД, где напомнила об ответственности за распространение якобы экстремистского контента.
Распространение (репост) информации из экстремистских источников влечет за собой административную ответственность с наказанием в виде штрафа или ареста,
– говорится в комментарии ведомства.
Материалом расследования стали данные проверки местного управления МВД в Гомеле.
Суд признал канал "Белсат" экстремистским
На решение уже отреагировала Тихановская
Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская поддержала канал "Белсат". Видео с комментарием лидера белорусской оппозиции появилось в телеграм-канале издания.
Поддерживаю вас. Вы делаете действительно замечательную вещь,
– сказала Тихановская
Тихановская поддержала белорусских журналистов: видео
Режим Лукашенко не впервые пытается расправиться с оппонентами
- Победа Лукашенко на выборах в августе 2020 года вызвала волну массовых протестов. За время беспорядков появилось несколько крупных оппозиционных медиаресурсов.
- 23 мая 2021 года во время незаконной посадки самолета "Афины – Вильнюс" в Минске, белорусские силовики задержали основателя оппозиционного канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу. После допросов Протасевич на публику принял позицию режима и признался во всех преступлениях.
- В июле 2021 года началось масштабное наступление на СМИ в Беларуси. В редакциях каналов, которые не поддерживают диктатора, проводят обыски и блокируют их интернет-ресурсы.