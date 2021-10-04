Как в Беларуси и Туркменистане, – оппозиционер рассказал о протестах в Грузии
Источник:24 канал
Сотни людей собрались возле тюрьмы в Рустави с требованием освободить Михеила Саакашвили. Также они выступают против власти, которая, как считают грузины, является нелегитимной.
Несмотря на фальсификации и запугивания, люди продолжают бороться. Об акциях протеста в Грузии рассказал в эфире 24 канала соратник экс-президента Грузии и один из лидеров "Единого национального движения" Гиорги Барамидзе.
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Барамидзе: Мы продолжим борьбу
Он объяснил, что ни в одном крупном городе режим Бидзина Иванишвили не смог перейти границу 40%. Поэтому в крупных городах будет проходить второй тур.
Это (ситуация – 24 канал) похоже на Беларусь и Туркменистан. К сожалению, я вынужден это говорить,
– подчеркнул Барамидзе.
По его словам, грузинский народ вышел и показал, что не поддерживает такую власть. Люди собираются ставить палатки и, вероятно, оставаться на ночь.
"Мы продолжим борьбу за освобождение нашей страны и Саакашвили", – сказал оппозиционер.Кстати! Самая главная борьба, как считает Барамидзе, состоится во втором туре выборов – 30 октября.
Протесты за освобождение Саакашвили: что известно
- Митингующие собрались возле крепости Рустави, куда поместили Саакашвили после ареста.
- Люди съехались из разных регионов Грузии.
- Протестующие в руках держат плакаты с надписями "Нет политическому преследованию!", "Свободу Михеилу Саакашвили" и т. п.
Оппозиционер рассказал о протестах в Грузии: смотрите видео