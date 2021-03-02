В Беларуси ужесточили наказание за участие в протестах
В Беларуси с 1 марта заработал обновленный Кодекс об административных правонарушениях. Согласно документу, серьезно выросли штрафы за участие в "несанкционированных" акциях протеста.
Источник:TUT.by.
Максимальный размер таких взысканий вырос с 870 до 2900 рублей. То есть, раньше штрафы были 275 евро, а теперь составляют 900 евро (9500 гривен – 31,1 тысячи гривен).
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Другие детали обновленного Кодекса об административных правонарушениях
- Если привлекут по этой статье повторно, то теперь уже смогут оштрафовать на сумму до 5 800 рублей (более 1 800 евро или более чем 62 тысячи гривен). Прошлая сумма штрафа составяла 1 450 рублей.
- Максимальный срок административного ареста за участие в "несанкционированных" массовых мероприятиях, по-прежнему составляет 15 суток. А вот за повторное участие в таком мероприятии в течение года грозит от 15 до 30 суток.
- В то же время 30 суток – максимально возможный срок административного ареста, даже если совершено сразу несколько преступлений.
- Кроме того, если раньше участие в "незаконном" массовом мероприятии можно было получить предупреждение, теперь такая мера исключена из Кодекса. Зато ввели новый вид административного взыскания – общественные работы.
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Последние события в Беларуси
- Светлана Тихановская заявила, что сейчас формируется впечатление, будто бы белорусская оппозиция проиграла. В то же время Тихановская надеется: протесты в стране продолжатся. Возможно, это произойдет уже весной.
- В то же время режим Лукашенко продолжает свой произвол. Украинские политики Дмитрий Кулеба и Александр Ткаченко заявили, что ситуация в Беларуси – это репрессии.
- В стране продолжают осуждать даже несовершеннолетних. В частности, 16-летнего Никиту Золотарева приговорили к 5 годам колонии.
- Кроме того, в Беларуси продолжают судить журналистов. Екатерину Андрееву и Дарью Чульцову приговорили к 2 годам заключения за стрим c протестов в центре Минска.
- Новые обвинения также предъявили лидерам оппозиции Марии Колесниковой и Максиму Знаку. Им инкриминируют захват государственной власти неконституционным путем и создание экстремистского формирования.
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