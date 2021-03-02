У Білорусі з 1 березня запрацював оновлений Кодекс про адміністративні правопорушення. Відповідно до документу, серйозно зросли штрафи за участь у "несанкціонованих" акціях протесту.

Максимальний розмір таких стягнень зріс із 870 до 2 900 рублів. Тобто, раніше штрафи були 275 євро, а тепер становлять 900 євро (9,5 тисяч гривень – 31,1 тисяча гривень). До теми У Білорусі за участь в акціях протесту засудили покійника Інші деталі оновленого Кодексу про адміністративні правопорушення Якщо притягнуть за цією статтею повторно, то тепер уже зможуть оштрафувати на суму до 5 800 рублів (понад 1 800 євро або більш ніж 62 тисячі гривень). Минула сума штрафу становила 1 450 рублів. Максимальний термін адміністративного арешту за участь у "несанкціонованих" масових заходах, як і раніше, становить 15 діб. А ось за повторну участь у такому заході протягом року загрожує від 15 до 30 діб. Водночас 30 діб – максимально можливий термін адміністративного арешту, навіть якщо скоєно відразу кілька правопорушень. Крім того, якщо раніше за участь у "незаконному" масовому заході можна було отримати попередження, тепер такий захід виключено з Кодексу. Натомість ввели новий вид адміністративного стягнення – громадські роботи. ​Цікаво Тепер ще й генерал-майор: Лукашенко присвоїв сину нове звання Останні події у Білорусі Світлана Тихановська заявила, що наразі формується враження, нібито білоруська опозиція програла. Водночас Тихановська сподівається: протести у країні триватимуть . Можливо, це станеться вже навесні.

. Можливо, це станеться вже навесні. Водночас режим Лукашенка продовжує своє свавілля. Українські політики Дмитро Кулеба і Олександр Ткаченко заявили, що ситуація у Білорусі – це репресії.

Українські політики Дмитро Кулеба і Олександр Ткаченко заявили, що ситуація у Білорусі – це репресії. У країні продовжують засуджувати навіть неповнолітніх . Зокрема, 16-річного Микиту Золотарьова засудили до 5 років колонії.

. Зокрема, 16-річного Микиту Золотарьова засудили до 5 років колонії. Окрім того, у Білорусі продовжують судити журналістів . Катерину Андрєєву та Дар'ю Чульцову засудили до 2 років ув'язнення за стрім з протестів у центрі Мінська.

. Катерину Андрєєву та Дар'ю Чульцову засудили до 2 років ув'язнення за стрім з протестів у центрі Мінська. Нові звинувачення також висунули лідерам опозиції Марії Колесніковій і Максиму Знаку. Їм інкримінують захоплення державної влади неконституційним шляхом та створення екстремістського формування.