В Беларуси задержали члена штаба главной оппонентки Лукашенко на выборах – Тихановской
Накануне в столице Беларуси Минске задержали доверенное лицо оппозиционного кандидата в президенты Светланы Тихановской Андрея Смоленчука и его жену Жанну Мякиш. Заметим, что уже в воскресенье в Беларуси пройдут президентские выборы.
Задержание члена штаба Тихановской
Об этом сообщили оппозиционные белорусские телеграм-каналы. Также эту информацию подтвердила пресс-секретарь кандидата в президенты Анна Красулина, передает TUT.BY.
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Сейчас Смоленчук и Мякиш находятся в райотделе милиции Заводского района Минска. Задержали супругов недалеко от выхода из их офиса. О причинах задержания информации пока нет.
Заметим, что в день голосования, 9 августа, Смоленчук должен был работать на одном из участков наблюдателем. Красулин предполагает, что с этим собственно и связано задержание.
Надеемся, что это (задержание – 24 канал) – тактический ход и их скоро отпустят,
– подчеркнула она.
Что этому предшествовало
- 6 августа в штабе Тихановской заявили о задержании руководительницы избирательного штаба кандидата в президенты – Марии Мороз.
- Здесь сообщили, что она посещала посольство Литвы, чтобы подать визу. У выхода из здания ее встретили неизвестные мужчины, которые представились работниками МВД. Они и задержали Мороз.
- Правда, в тот же день женщину отпустили. По словам Мороз, с ней проводили "разъяснительные беседы".
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Выборы президента Беларуси: основное
- Волеизъявленияе белорусского народа запланировано на 9 августа.
- Участие в выборах принимают 5 кандидатов – председатель партии Белорусская социал-демократическая "Грамада" Сергей Черечень, жена задержанного блогера и активиста Светлана Тихановская, экс-депутат Анна Канопацкая, сопредседатель объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев и действующий президент Александр Лукашенко. Последний будет баллотироваться на 6 срок.
- Основные соперники Лукашенко – Виктор Бабарико и Валерий Цепкало – не смогли пройти регистрацию в ЦИК. Более того, в отншении Бабарико возбудили уголовное дело об отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и даче взятки.
- Выборы президента Беларуси сопровождаются масштабными митингами оппозиции, протестами против действующей власти и задержаниями неугодных режиму Лукашенко людей от митингующих до политиков.