Накануне в столице Беларуси Минске задержали доверенное лицо оппозиционного кандидата в президенты Светланы Тихановской Андрея Смоленчука и его жену Жанну Мякиш. Заметим, что уже в воскресенье в Беларуси пройдут президентские выборы.

Задержание члена штаба Тихановской

Об этом сообщили оппозиционные белорусские телеграм-каналы. Также эту информацию подтвердила пресс-секретарь кандидата в президенты Анна Красулина, передает TUT.BY.

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Сейчас Смоленчук и Мякиш находятся в райотделе милиции Заводского района Минска. Задержали супругов недалеко от выхода из их офиса. О причинах задержания информации пока нет.

Заметим, что в день голосования, 9 августа, Смоленчук должен был работать на одном из участков наблюдателем. Красулин предполагает, что с этим собственно и связано задержание.

Надеемся, что это (задержание – 24 канал) – тактический ход и их скоро отпустят,

– подчеркнула она.

Что этому предшествовало

6 августа в штабе Тихановской заявили о задержании руководительницы избирательного штаба кандидата в президенты – Марии Мороз.

Здесь сообщили, что она посещала посольство Литвы, чтобы подать визу. У выхода из здания ее встретили неизвестные мужчины, которые представились работниками МВД. Они и задержали Мороз.

Правда, в тот же день женщину отпустили. По словам Мороз, с ней проводили "разъяснительные беседы".

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