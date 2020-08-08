У Білорусі затримали члена штабу головної опонентки Лукашенка на виборах – Тихановської
Напередодні в столиці Білорусі Мінську затримали довірену особу опозиційного кандидата в президенти Світлани Тихановскої Андрія Смоленчука і його дружину Жанну Мякиш. Зауважимо, що вже в неділю в Білорусі пройдуть президентські вибори.
Затримання члена штабу Тихановської
Про це повідомили опозиційні білоруські телеграм-канали. Також цю інформацію підтвердила речниця кандидатки в президенти Анна Красуліна, передає TUT.BY.
Актуально Вибори президента Білорусі: в Мінську силовики атакували мітингувальників – відео
Наразі Смоленчук і Мякиш перебувають в райвідділку міліції Заводського району Мінська. Затримали подружжя недалеко від виходу з їхнього офісу. Про причини затримання інформації наразі немає.
Зауважимо, що в день голосування, 9 серпня, Смоленчук повинен був працювати на одній з дільниць спостерігачем. Красуліна припускає, що з цим власне й пов’язано затримання.
Сподіваємося, що це (затримання – 24 канал) – тактичний хід і їх скоро відпустять,
– підкреслила вона.
Що цьому передувало
- 6 серпня в штабі Тихановскької заявили про затримання очільниці виборчого штабу кандидатки у президенти – Марії Мороз.
- Тут повідомили, що вона відвідувала посольство Литви, аби подати візу. Біля виходу з будівлі її зустріли невідомі чоловіки, які представились працівниками МВС. Вони й затримали Мороз.
- Щоправда, в той же день жінку відпустили. За словами Мороз, із нею проводили "роз'яснювальні бесіди".
До теми У Білорусі затримали главу штабу ще одного опонента Лукашенка на виборах
- Волевиявлення білоруського народу заплановано на 9 серпня.
- Участь у виборах беруть 5 кандидатів – голова партії Білоруська соціал-демократична "Грамада" Сергій Черечень, дружина затриманого блогера та активіста Світлана Тихановська, ексдепутат Ганна Канопацька, співголова об'єднання "Говори правду" Андрій Дмитрієв і чинний президент Олександр Лукашенко. Останній балотуватиметься на 6 термін.
- Основні суперники Лукашенка – Віктор Бабарика та Валерій Цепкало – не змогли пройти реєстрацію в ЦВК. Більше того, щодо Бабарика порушили кримінальну справу про відмивання грошей, ухилення від сплати податків і дачі хабара.
- Вибори президента Білорусі супроводжуються масштабними мітингами опозиції, протестами проти чинної влади та затриманнями неугодних режиму Лукашенка людей: від мітингувальників до політиків.