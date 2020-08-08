Напередодні в столиці Білорусі Мінську затримали довірену особу опозиційного кандидата в президенти Світлани Тихановскої Андрія Смоленчука і його дружину Жанну Мякиш. Зауважимо, що вже в неділю в Білорусі пройдуть президентські вибори.

Затримання члена штабу Тихановської

Про це повідомили опозиційні білоруські телеграм-канали. Також цю інформацію підтвердила речниця кандидатки в президенти Анна Красуліна, передає TUT.BY.

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Наразі Смоленчук і Мякиш перебувають в райвідділку міліції Заводського району Мінська. Затримали подружжя недалеко від виходу з їхнього офісу. Про причини затримання інформації наразі немає.

Зауважимо, що в день голосування, 9 серпня, Смоленчук повинен був працювати на одній з дільниць спостерігачем. Красуліна припускає, що з цим власне й пов’язано затримання.

Сподіваємося, що це (затримання – 24 канал) – тактичний хід і їх скоро відпустять,

– підкреслила вона.

Що цьому передувало

6 серпня в штабі Тихановскької заявили про затримання очільниці виборчого штабу кандидатки у президенти – Марії Мороз.

Тут повідомили, що вона відвідувала посольство Литви, аби подати візу. Біля виходу з будівлі її зустріли невідомі чоловіки, які представились працівниками МВС. Вони й затримали Мороз.

Щоправда, в той же день жінку відпустили. За словами Мороз, із нею проводили "роз'яснювальні бесіди".

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