В Беларуси заявили, что якобы поймали всех "террористов"

Власти Беларуси заявили, что якобы поймали всех фигурантов "террористических ячеек". Ими якобы руководили из-за границы.

Соответствующую информацию обнародовал государственный телеканал, ссылаясь на Комитет госбезопасности Беларуси. СМИ также анонсировали, что обнародуют так называемое "полное расследование".

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В Беларуси заявили, что поймали всех "террористов"

В Комитете госбезопасности заявили, что якобы сейчас происходят следственные действия. В частности говорится о:

попытке поджога лесозаготовительной техники в одном из районов Минской области;

попытке подрыва объекта связи российской воинской части под Вилейкой;

покушении на тележурналиста Григория Азаренко.

В Беларуси якобы установили, "что приказы поджигать, взрывать и убивать отдавали из-за границы гражданином Германии через телеграм-чат".

Что этому предшествовало