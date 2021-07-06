Месть Зеленскому: в Беларуси запретили транслировать канал "Квартала 95"

В Беларуси заблокировали 2 украинских телеканала – UA и KVARTAL TV. Обоим информационным ресурсам аннулировали лицензию на трансляцию.

Решение об отмене разрешений 5 июля приняло Министерство информации Беларуси. Украинские СМИ якобы нарушали местное законодательство.

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В Беларуси заблокировали украинские телеканалы

На территории Беларуси аннулировали разрешения на вещание 2 украинских каналов – UA и KVARTAL TV.

Основанием для принятия решения стало нарушение действующего законодательства в части, касающейся специализаций иностранных СМИ,

– заявили в ведомстве.

Там утверждают, что в эфире каналов "обнаружили не заявленную при получении разрешений рекламу".

Каналы UA и KVARTAL TV: что о них известно

Квартал TV – украинский развлекательный канал, входящий в конгломерат "1+1 Media". Транслирует телесериалы и программы производства студии "Квартал 95".

Второй телеканал, который попал под запрет, это очевидно UA.TV – русскоязычный канал государственного иновещания Украины.