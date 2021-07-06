Месть Зеленскому: в Беларуси запретили транслировать канал "Квартала 95"
6 июля 2021 , 14:32Читати новину українською
Источник:Министерство информации Беларуси
В Беларуси заблокировали 2 украинских телеканала – UA и KVARTAL TV. Обоим информационным ресурсам аннулировали лицензию на трансляцию.
Решение об отмене разрешений 5 июля приняло Министерство информации Беларуси. Украинские СМИ якобы нарушали местное законодательство.
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В Беларуси заблокировали украинские телеканалы
На территории Беларуси аннулировали разрешения на вещание 2 украинских каналов – UA и KVARTAL TV.
Основанием для принятия решения стало нарушение действующего законодательства в части, касающейся специализаций иностранных СМИ,
– заявили в ведомстве.
Там утверждают, что в эфире каналов "обнаружили не заявленную при получении разрешений рекламу".Обратите внимание! 10 июня Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания запретил трансляцию в Украине белорусского государственного телеканала "Беларусь 24". Основанием для этого стали запрещенные для трансляции в Украине произведения и фильмы с участием актеров, внесенных в перечень тех, кто угрожает нацбезопасности.
Каналы UA и KVARTAL TV: что о них известно
- Квартал TV – украинский развлекательный канал, входящий в конгломерат "1+1 Media". Транслирует телесериалы и программы производства студии "Квартал 95".
- Второй телеканал, который попал под запрет, это очевидно UA.TV – русскоязычный канал государственного иновещания Украины.