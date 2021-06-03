9 друзей Лукашенко: "Белавиа" до сих пор летает только в 9 стран

Белорусская авиакомпания "Белавиа" по состоянию на 3 июня летает только в 9 стран мира. В то же время власти еще 6 государств официально требуют, чтобы их самолеты обходили Беларусь.
Беларусь уже почти 2 недели находится в авиаизоляции. 25 мая авиакомпаниям государства запретили летать на территорию Европейского Союза.
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В какие страны летает "Белавиа"
- Армения;
- Азербайджан;
- Россия;
- Грузия;
- Израиль;
- Казахстан;
- Турция;
- Узбекистан;
- ОАЭ.
В то же время, по данным телеграм-канала "Беларусь головного мозга", 6 государств требуют, чтобы их авиакомпании обходили воздушное пространство Беларуси. Говорится о:
- Польше;
- Португалии;
- Греции;
- Болгарии;
- Дании;
- Ирландии.
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Почему Беларусь оказалась в воздушный изоляции
- 23 мая в Минске посадили пассажирский самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Все потому, что белорусские диспетчеры заявили о заминировании воздушного судна. Заметим, никакой взрывчатки так и не нашли.
- Белорусские силовики задержали 2 пассажиров – основателя оппозиционного телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку-россиянку Софью Сапегу.
- Такие действия белорусских властей вызвали возмущение международного сообщества. Ряд стран мира, среди которых и Украина, прекратил авиасообщение с государством.