Туда прилетел транспортный самолет: что Россия сосредотачивает в районе Бельбека

Оккупанты заявили, что в районе Бельбека во временно оккупированном Крыму 30 января якобы сбили БпЛА. Но накануне туда сел транспортный борт. Он привез "груз" и в больницы, и на кладбище.

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен, отметив, что впоследствии в сети обнародовали несколько фамилий тех, кого привезли. Отметим, что взрывы слышали в нескольких районах полуострова.

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"Большое количество и скорых ехало, потом развозили по больницам. Инкерман, Севастополь. Транспортный борт туда садился", – сказал политтехнолог.

Балаклава и Севастополь приоритетны, чтобы поразить врага. К слову, в последнее время россиянам не сильно удается заходить и заряжать свои корабли "Калибрамы" именно в Севастополе.

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Компании, которые занимались строительством, уже закрываются. Ведь желающих купить новые квартиры под звуки сирен не находят.

Технику у них, в принудительном порядке, большое количество забрали. Ведь Аксенов, Константинов очень сильно боятся "вторжения". Им есть, что терять. Очень сильный отток. Наступила совсем другая жизнь,

– сказал Тизенгаузен.

После удара ВСУ по штабу Черноморского флота России в Севастополе, после каждой тревоги в подвалах стало больше людей. Гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев взял деньги на укрытия. Однако с ними ничего не сделали.

"И там сейчас "засыпают" жалобами. Несколько человек уже забрали, которые стояли на площади возле этой "администрации" и кричали Развожаеву, что он коррупционер, вор. А те, кто спускаются в укрытие, все видят", – рассказал политтехнолог.

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