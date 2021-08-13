Люблю Украину, никто не заставит меня отсюда уехать, – Беленюк о расистском конфликте

Жан Беленюк высказался о неприятном инциденте, который случился с ним в Киеве. Там молодые люди-расисты пытались спровоцировать его на драку.

Соответствующее сообщение он опубликовал в своем фейсбуке. Прежде всего Беленюк поблагодарил всех за поддержку: подчеркнул, что получил сотни звонков.

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Неадекваты существуют везде, – Беленюк

В то же время Олимпиец заверил, что с ним все в порядке и объяснил, что "уже нет сил что-то комментировать". Мол, сейчас хочет отдохнуть, ведь накануне приехал с Олимпиады в Токио. Отдельно спортсмен поблагодарил МВД за оперативную реакцию на инцидент.

Он подчеркнул, что любит свою родину – Украину, ведь обязан ей всем, что имеет. Именно поэтому никто не сможет заставить его уехать отсюда.

Текст публикации Жана Беленюка в фейсбуке:

"Спасибо всем, кто пишет слова поддержки, получил сотни звонков, но уже нет сил что-то комментировать. Со мной все ок! Хочу отдохнуть! Дни по прилету из Токио действительно стали крайне активными. Спасибо министру Денису Монастырскому и представителям Национальной полиции Украины за оперативную реакцию.

Дал все необходимые показания. Я люблю свою страну, она мне дала все, что имею, и никто меня не заставит куда-то поехать, а неадекваты существуют абсолютно везде! Просто иногда они случаются на нашем пути".

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