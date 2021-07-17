В Бельгии наводнение унесло не менее 20 жизней, столько же человек пропали без вести

Бельгийцы оправляются от последствий мощной непогоды, которая накануне накрыла страну. К сожалению, жертвами стихийного бедствия стали по меньшей мере 20 человек.

В то же время 20 человек считаются пропавшими без вести. Такую информацию в пятницу, 16 июля, обнародовали в бельгийском министерстве внутренних дел.

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День траура в Бельгии

В стране ведутся спасательно-поисковые работы. Десятки домов разрушены до основания. Премьер-министр Александер Де Кроо объявил 20 июля национальным днем ​​траура.

Он обратил внимание на то, что эти наводнения могут стать крупнейшими из тех, с которыми когда-либо сталкивалась страна. Ведь ситуация в ряде городов и сел остается критической.

Что известно о смертельных наводнениях в Европе

Масштабные наводнения накрыли западную Европу в июле 2021 года. Больше всего пострадали от стихийного бедствия Германия, Бельгия, Нидерланды и Франция.

Сразу в 2 муниципалитетах Бельгии из-за непогоды вода из-под крана стала непригодной для питья. Жителям бельгийского города Льеж ранее приказали эвакуироваться.