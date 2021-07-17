В Бельгии наводнение унесло не менее 20 жизней, столько же человек пропали без вести

17 июля 2021 , 23:48
Читати новину українською

Источник:

Deutsche Welle

Бельгийцы оправляются от последствий мощной непогоды, которая накануне накрыла страну. К сожалению, жертвами стихийного бедствия стали по меньшей мере 20 человек.

В то же время 20 человек считаются пропавшими без вести. Такую информацию в пятницу, 16 июля, обнародовали в бельгийском министерстве внутренних дел.

К теме Украина рядом с вами, – Зеленский выразил соболезнования из-за смертельных наводнений в Европе

День траура в Бельгии

В стране ведутся спасательно-поисковые работы. Десятки домов разрушены до основания. Премьер-министр Александер Де Кроо объявил 20 июля национальным днем ​​траура.

Он обратил внимание на то, что эти наводнения могут стать крупнейшими из тех, с которыми когда-либо сталкивалась страна. Ведь ситуация в ряде городов и сел остается критической.

Справка
. Больше всего пострадала провинция Льеж, на востоке Бельгии. В городе Пепенстер разрушены 20 домов, обвал одного из них попал на видео.

Что известно о смертельных наводнениях в Европе

  • Масштабные наводнения накрыли западную Европу в июле 2021 года. Больше всего пострадали от стихийного бедствия Германия, Бельгия, Нидерланды и Франция.
  • Сразу в 2 муниципалитетах Бельгии из-за непогоды вода из-под крана стала непригодной для питья. Жителям бельгийского города Льеж ранее приказали эвакуироваться.
Автор: Ірина Буртик