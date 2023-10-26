Перед саммитом ЕС в Бельгии задержали палестинца: он угрожал совершить теракт

В Брюсселе задержали палестинца, который угрожал совершить теракт. Это произошло накануне саммита Евросоюза.

Преступник угрожал умереть "смертью мученика". Теперь его планируют допросить и принять решение об аресте.

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В Бельгии палестинец угрожал совершить теракт

Как стало известно, 23-летний палестинец Мохаммед А. заявил бельгийскому учреждению о намерении "умереть как мученик, взорвав себя".

Злоумышленник подал просьбу об убежище в Бельгии 26 сентября. Позже он пришел в офис бельгийского учреждения и выразил желание "умереть мученической смертью", поскольку узнал, что "вся его семья погибла в Газе".

После этого полицейские подразделения стран Бельгии разыскали и задержали мужчину.

В Германии задержали экс-члена ИГИЛ

Напомним, что накануне полиция Германии предотвратила теракт, который исламист планировал осуществить на одном из еврейских мер. Разоблачить злоумышленника удалось благодаря данным от иностранной разведки.

Так, был задержан мужчина по имени Тарик. Он готовил теракт на произраильском митинге в Северном Рейне-Вестфалии. Ранее злоумышленник отбывал наказание в тюрьме за участие в ИГИЛ. Сейчас полиция проводит обыски и ищет вероятных исламистских сообщников.